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Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Isparta'da, park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü'nün bahçesinde park halindeki kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler...
GENEL 13.12.2019, 15:34
Isparta'da, park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü'nün bahçesinde park halindeki kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler sürücüyü uyardı. Motor kaputunu açınca kediyi fark eden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, uzun çalışmalar sonucu kedi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağından yaralanan kedi, tedavisi yapılmak için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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