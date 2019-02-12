Motokurye siparişi yetiştirmek isterken kaza yapıp yaralandı

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,()-SARIYER'de, aldığı siparişi zamanında yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, bir araca çarparak yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sularında Sarıyer Demirciköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem Köylü (22) adlı motokurye, 39 TG 175 plakalı motorsikleti ile aldığı siparişi yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçti. Motokurye, o sırada yolda ilerleyen 34 KK 780 plakalı araca motosikletiyle yandan çarptı. Motosiklet yere devrilirken Rüstem Köylü yola savrularak yaralandı. Bildirilemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Köylü'yü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Köylünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

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