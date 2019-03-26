Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Morhipo yeni markasını duyurdu

İSTANBUL, () - MORHİPO.COM, Monamoda isimli yeni markasını tanıttı. İlkbahar & Yaz koleksiyonu ile satışa çıkan yeni markanın ürünlerinin, çoğunlukla viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşlardan üretildiği belirtildi.  Morhipo.com,...

Morhipo yeni markasını duyurdu

İSTANBUL, () - MORHİPO.COM, Monamoda isimli yeni markasını tanıttı. İlkbahar & Yaz koleksiyonu ile satışa çıkan yeni markanın ürünlerinin, çoğunlukla viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşlardan üretildiği belirtildi. 
Morhipo.com, İlkbahar & Yaz koleksiyonu ile görücüye çıkan yeni markasını duyurdu. Viskon, pamuk ve keten gibi doğal kumaşların özellikle tercih edildiği markanın koleksiyonda ayrıca ‘animal print’ trendi doğrultusunda yılan, leopar ve zebra desenlerinden oluşan kıyafetler de yer alıyor.
Pastel tonlar ve baharat renkleri koleksiyonun öne çıkan renkleri olurken, bu sezonun önemli trendlerinden olan bej, ekru, beyaz renk kombinasyonu kombinler de bulunuyor. Her sezon kullanılabilecek basic parçaların özellikle tasarlandığı Monamoda’nın sadece Morhipo.com’da satıldığı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328