'Mor yayla'ya ziyaretçi akını

Fatih TURAN-İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), () - TRABZON’un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası, eşsiz manzarası ve mor rengiyle ziyaret edenleri hayran bıraktı. Ortaya çıkan görsel şöleni izlemek için yaylaya akın edenler, yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İlçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası'nın ilkbaharla 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtü ile kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu. İlkbaharın gelişini simgeleyen çiçeklerin açmasıyla yeşilin birçok tonunu barındıran yayla, 'mavi yıldız' çiçekleriyle renk cümbüşüne dönüştü. Her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince, uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştirildiği yaylanın mor renge bürünüp, toprağını denize çeviren görüntüsü, yaylayı ziyaret eden binlerce kişiyi hayran bıraktı.

Yöreyle özdeşleşen 'mavi yıldız' çiçekleriyle mora bürünen yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar da bölgeye turlar düzenledi. Çiçeklerin ortalama 2 hafta süreyle görülebilecek olması nedeniyle yaylaya akın edenler, yolda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Havanın güneşli olmasıyla manzaranın tadını çıkaranların yanı sıra yabancı turistler de yaylaya geldi. Yaylaya gezintiye çıkan ve piknik yapanlar, fotoğraf çektirdi. Özellikle yöresel motif işlemeli, rengarenk giysilerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatan Ağasar kıyafetli kadın ziyaretçiler, yaylada fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Yöresel kıyafetli kadınların kız çocuklarına da aynı kıyafeti giydirerek, 'mavi yıldız' çiçeklerinin içinde yürüyüş yapması renkli görüntüler oluşturdu. Çevresi ağırlıkla ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili yaylada fotoğraf tutukları da kartpostallık manzarayı fotoğraflamaya çalıştı. Birçok dağcılık kulübünün üyeleri de yürüyerek, ulaştıkları yaylada gezinti yaptı.

Yörede yıllardır kalan emekli öğretmen- yazar Hasan Kalyoncu, 'mavi yıldız' çiçeğinin korunmasına yönelik bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Kalyoncu, "Burada katlı beton evlerin yapıldığını görüyorsunuz. Bu evleri yıkmak kolay değil onları doğaya uygun hale getirmek için proje geliştirmek lazım. Mavi yıldız çiçeği Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınmış bu çiçeği korumamız lazım çünkü soğanlı bir bitki bunu tahrip edersek bir daha yetişmez. Bu konuda da halkı bilinçlendirmek lazım" dedi.

Manzaraya hayran kaldığını belirten Özgür Maşeroğlu ise ziyaretçileri çevreyi temiz bırakmaları konusunda uyardı. Bir çiçeğin binlerce kişiyi yaylada buluşturduğuna dikkat çeken Özlem Akçay da "Biz her çiçek açtığında buraya geliyoruz muhteşem bir doğa var. Bu kadar güzelliği insanların kaçırmasını istemiyorum. Mutlaka 15 gün içinde herkes gelsin ama doğayı koruyarak ve severek" ifadesinde bulundu.

Yok olma tehlikesi bulunan, ince, uzun yapraklı çiçek, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında yer alıyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'tabiat parkı' ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yaylanın turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

