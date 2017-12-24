Mor Yayla, beyaza büründü

TRABZON'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen Kadıralak Yaylası yağan karla birlikte beyaza büründü. Yazın mor renkleri ile büyüleyen yaylada kışın da kartpostallık görüntüler oluştu.Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 3’üncü derece doğal SİT alanı olan statüsüne alınan Tonya İlçesi Kadıralak Yaylası'nda kış güzelliği ortaya çıktı. Nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' uyarınca korunan ince uzun yapraklı ‘Mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği ve yörede 'Mor Yayla' olarak bilinen yayla yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yaylanın çevresini saran ladin ağaçlarının dallarına biriken karlarla farklı bir görüntü yaratan Kadıralak Yaylası, etkili olan kış nedeniyle, özellikle bahar aylarında yaşadığı kalabalıktan yerini sessizliğe bıraktı. Bölgede baharın gelmesiyle ziyaretçilerine mavi ile yeşilin seyrine doyumsuz manzarasını sunan ve doğa ve fotoğraf tutkunlarının da en uğrak yeri olma özelliğini koruyan yayla, kış aylarında da ilgi çekmesi bekleniyor.KADIRALAK YAYLASITrabzon'un Tonya İlçesi'ne 9 kilometre uzaklıkta bin 300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan ‘Mavi yıldız’ çiçekleri ile maviye bürünüyor. Yok, olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan Kadıralak Yaylası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle yayla Turizm Merkezi haline getirilecek.

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