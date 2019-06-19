Mor tarlalarda hasat şenliği yapılacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in Seferihisar ilçesi, 30 Haziran Pazar günü 4'üncüsü düzenlenecek olan Lavanta Şenliği'ne hazırlanıyor. Kokusu ve mor renkteki çiçekleriyle kendine hayran bırakan geniş tarlalar, fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu. Üreticiler, baş ağrısının yanı sıra depresyon ve uyku bozuklukları gibi birçok sorunu giderdiği bilinen lavantanın hasadını sabırsızlıkla bekliyor.

Mandalina üretiminde önemli bir konuma sahip olan Seferihisar, son yıllarda lavanta üretimiyle dikkat çekiyor. Seferihisar Belediyesi'nin ilçede 6 dönüm arazi ile başlattığı lavanta üretimi, üreticilerin de desteğiyle 100 dönüme çıktı. Üreticilerin bir yıl boyunca emek vererek yetiştirdiği mor renkli çiçeklerin süslediği tarlalar, hasat öncesi fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor. Kokusu ve görüntüsü ile mest eden lavantadan elde edilen parfüm, sabun, yağ gibi ürünler, üreticinin ev ekonomisine katkı sağlıyor. Seferihisar Belediyesi, bu yıl 4'üncü kez Lavanta Şenliği yapacak. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenlik için tüm hazırlıkların sürdüğünü vurgulayarak, çiftçilerin lavanta çiçeğine sahip çıkıp üretim alanlarını genişlettiğini ve lavantayı sanayi ürününe çevirdiklerini dile getirdi. Yetişkin, "Lavantanın yağını çıkarmaya başladık, oda spreyi kokusu üretildi. Ayrıca çiçek olarak da değerlendirmeye başladık. Lavanta ekimlerinin daha çok kıraç, boş arazilerde yapılmasını sağladık. Böylece atıl durumda kalan araziler de tarıma kazandırılmış oldu" dedi.

'HEDEF 150 DÖNÜME ÇIKARMAK'

Ürünün belediye tarafından alım garantisi altında olduğunu da söyleyen İsmail Yetişkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lavantanın geleneksel yollarla yağı çıkarılıyor. Bize getiriyorlar, biz de bunları çiftçiden ücret karşılığı alıyoruz. Marketimizde lavantadan elde edilen tüm ürünleri bulabilirsiniz. Lavanta alternatif bir ürün olarak ortaya çıktı. Çiftçilerden de lavanta fidesi dağıtımı konusunda çok fazla talep var. 100 dönüm olan ekim sahasını 150 dönüme çıkarmayı hedefledik. Herkesi 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan şenliğe davet ediyorum."

'BU YIL YÜZDE 100 VERİM ELDE EDECEĞİZ'

Seferihisar'ın Turgut Mahallesi'nde 17 dönüm lavanta tarlası bulunan üretici Turgay Bezer (51), bu ürünü yetiştirmenin zor olmadığına, ekimin yapıldığı ilk yıl maliyetin biraz yüksek olduğuna dikkat çekerek, "3 yıl önce lavanta tarlasını ektim. İlk yıl ekim yaptıktan sonra bu ürünün köklerinden birkaç yıl boyunca yararlanabiliyoruz. İlk yıl yüzde 15 oranında verim alıyoruz. Daha sonraki yıllar, verim sürekli artıyor. Bu yıl masraf yok, yüzde 100 verim alacağız. Bu işi severek yapıyorum" dedi.

Bezer, tarlaların gelin ve damat adaylarının yanı sıra anne adayları tarafından fotoğraf çektirilmek için kullanıldığını da söyledi.

HER DERDE DEVA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde okuyan Ecem Bezer (20) de babası Turgay Bezer'in, lavantanın yağını çıkarttığını, bu işlem maliyetli olduğu için lavanta yağının ücretinin de yüksek olduğunu belirtti. Lavanta yağının 10 miligramlık şişelere konularak satıldığını anlatan Bezer, ürünün faydaları hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Lavantanın içerdiği esansiyel yağlar cilt problemlerinin giderilmesi için etkili. Ayrıca saç sağlığına da ciddi anlamda katkıda bulunan lavanta özlü sabunlar, saçların canlanmasını sağlar, dökülmeyi engelleyebilir. Yine uyku problemleri için de faydalı. Yarım su bardağına bir çay kaşığı lavanta yağı damlatarak kendinize uyku spreyi hazırlayabilirsiniz. Lavanta çayının migren ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olabileceği ve yine lavantanın içerdiği esansiyel yağların sakinleştirici, yatıştırıcı özelliği nedeniyle depresyona karşı etkili olduğu da biliniyor."

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