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Modifiye araç tutkunları, Gümüşhane'de buluştu

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () - MODİFİYE araç tutkunları, Gümüşhane'de bir araya geldi. Trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlik renkli geçti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gümüşhane'ye gelen modifiye araç tutkunları, kent dışında...

Modifiye araç tutkunları, Gümüşhane'de buluştu

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () - MODİFİYE araç tutkunları, Gümüşhane'de bir araya geldi. Trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlik renkli geçti.
Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gümüşhane'ye gelen modifiye araç tutkunları, kent dışında belirlenen trafiğe kapalı alanda izin alarak bir araya geldi. Yaklaşık bin kişinin bir araya geldiği buluşmada sürücüler, 250 modifiye araçla kendi aralarında yarıştı, 'drift' çekip meraklılarına görsel şov sundu. Etkinliğe katılanlar, ilgi gösterdikleri modifiye araçları ise yakından inceledi. 
'MODİFİYE YAŞAM TARZIMIZ'
Gümüşhane’nin ev sahipliği yaptığı modifiye araç buluşmasına katılan Önder Saltık, modifiyeye gönül verdiklerini söyleyerek, "Modifiye bizim için bir yaşam tarzıdır. Bizler trafiği kesinlikle aksatmadan devlet büyüklerimizin bizlere tahsis ettikleri yerlerde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliğimizi burada paylaşıyoruz" dedi.
'EĞLENMEK İÇİN YAPIYORUZ'
Rize’den gelen Ahmet Can Tunç da, iki aydır buluşma için hazırlanıldıklarını belirterek, "Yaklaşık 50 arabaya yakın arkadaşlarımızla geldik. Bunu eğlenmek için yapıyoruz. Bu tamamen hobidir. Devletimize herhangi bir zararımız yoktur. Buluşmalarımızı trafiğe kapalı alanda gerçekleştiriyoruz Tüm arkadaşlarımızla basıklık yarışması, gerek 'drift', lastik yakma gibi etkinlikler düzenliyoruz. Kimseye bir zararımız yoktur. Bu, gerekli izinleri alarak yapmış olduğumuz bir buluşmadır" diye konuştu.

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