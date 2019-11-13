banner314

banner325

Son Dakika

Modern çağ uykuyu, katitesiz uyku da sağlığı olumsuz etkiliyor

MODERN hayatla birlikte uyku kalitesi düşerken, süresi de kısalıyor. Uyku eksikliği ise hem fizyolojik hem psikolojik sorunlara neden oluyor. Türk Uyku Tıbbı Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, uykunun aslında fizyolojik bir olay...

GENEL 13.11.2019, 11:31
Modern çağ uykuyu, katitesiz uyku da sağlığı olumsuz etkiliyor
MODERN hayatla birlikte uyku kalitesi düşerken, süresi de kısalıyor. Uyku eksikliği ise hem fizyolojik hem psikolojik sorunlara neden oluyor.
Türk Uyku Tıbbı Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, uykunun aslında fizyolojik bir olay olduğunu söyledi. ve ekledi, Doç. Dr. Fırat, "İnsanoğlunun doğumundan itibaren olan bir ihtiyaç. Yaşamımızın üçte biri uykuda geçiyor. Uyku olmadan yaşam söz konusu olamaz. Dolayısıyla böyle fizyolojik ve doğal bir olayın tabii ki sağlıklı olması gerekiyor" dedi.
Uyku eksikliğinin psikolojik etkileri de olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hikmet Fırat, "Bilimsel araştırmalarda gösterilmiş, uyku kalitesi iyi olmayan kişilerin özellikle depresyona yöneldikleri ve diğer psikolojik problemlerinin ortaya çıktığı bilimsel olarak da kanıtlandı" diye konuştu.
Fırat uyku bozukluğunun 84 türü olduğunu belirterek, "Bu bozuklukları kabaca ikiye ayıracak olursak, uykusuzluk çekenler ve aşırı uyuyanlar diyebiliriz. Uykusuzluk çekenlerin sayısı hiç de azımsanmayacak bir miktardadır. Bunlar da yaş gruplarına göre değişkenlik gösterir ama uykusuzluk fizyolojik hadisenin dışında olması nedeniyle doğal bir durum değildir ve birçok hastalıkları da beraberinde getirir" dedi.
Uyku hijyeni denilen bir kurallar zinciri olduğuna işaret eden Doç. Dr. Hikmet Fırat, "Burada uyku hijyeninden kastımız şu, birtakım önerilerimiz oluyor uyumakla ilgili. Bunlar çoğumuzun bildiği, akşam belirli saatlerden sonra yemek yememek ve yemekten üç dört saat sonra başka gıda tüketmemek uyku hijyeni açısından önemli. Yattığımız yerin önemi çok fazla, yatağın kalitesinden tutun, ısı derecesine kadar çok önemli. Gürültü derecesi de aynı şekilde uyku kalitesini etkileyen en önemli sebeplerden. Uyku hijyeninde en önemlisi tabii ki sabit saatlerde yatıp sabit saatlerde kalkmak" dedi.
Uyku hijyeni kurallarına uyulduğu takdirde uyku kalitesinin artacağını ifade eden Doç. Dr. Hikmet Fırat, "Bunun için geç yatmamak çok önemli, yemek yiyip yatmamak çok önemli. Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız muzlu süt ve benzeri içecekler tüketirseniz veya ılık bir duş alırsanız uyku kalitenizi artırabilirsiniz" dedi.
'PSİKOLOJİK YÜKÜ ATIYORUZ'
Uyku aslınsa bizim hayattan koptuğumuz bir zaman dilimi değil diyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Emin Akkoyunlu ise "Gün içinde yaşadığımız stresin, yorgunluğun bir şekilde gece telafi edilmesini sağlayan bir evre. Aynı zamanda gün içinde aldığımız kazanımların kalıcı hale gelmesini sağlayan evrelerden bir tanesi. Uyku kısa hafızayı, ön belleğimizin uzun belleğe atılmasını sağlıyor. Aynı zamanda gün içinde yaşadığımız travmaları uyuduğumuz zaman hafifletiyoruz, psikolojik yükünü atıyoruz" diye konuştu.
Doç Dr. Akkoyunlu, uykunun stresi ve psikolojik durumu toparladığını ve bilgi yükünü kayda aldığını belirterek, "Bu nedenle hafıza üzerinde ne önemli işleve sahip olan şeylerden bir tanesi uyku. Çalışan kişiler ve özellikle öğrencilerde gece çalışmayı önermiyoruz, uykunun yapısının bozulmasının unutmaya neden olacağından dolayı" dedi.
Uykunun ikinci etkisinin vücudun yapısal döngüsünü sağlayacak enerjiyi sağlayacak olan depolamayı yaptığını belirten Akkoyunlu, "Gün içerisinde salgılayamadığımız birçok hormonu gece salgılıyoruz. Bunun amacı hem yıpranmış bölgelerin temizlenmesi hem de vücudun yapılanmasının sağlanması. Mesela growth hormone (büyüme hormonu) gece daha fazla salgılanıyor" diye konuştu.
Gıda alımı yapıldığında enerjini bir kısmını depoladığımızı bir kısmını da günlük aktivitelerde kullandığımızı söyleyen Akkoyunlu, şöyle devam etti:
"Depolanan kısmın harekete geçmesi gece sağlanıyor, yine bu hormonların çalışmasıyla beraber o depolanan kısmın bir şekilde mobilize edilmesi gece kan şekerini ayarladığından dolayı gece yeme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Gün içinde sekiz saat aç kalamazken geceleri kalabiliyoruz. Bu aynı zamanda normal fizyoloji ve kilonun korumaması için gerekenlerden bir tanesi. Bu nedenle uyku oldukça aktif ve dinamik bir süreç” dedi.
Akkoyunlu sağlıklı uyunmadığı durumda uykunun işlevini görmediğini ifade ederek, "Yeterince hormon salgılanamıyor, bu yıpranmış bir beden, erken yaşlanma veya fonksiyonunu kaybetmiş bazı uzuvlar gibi sonuçlar doğuruyor."
Led ışıkların güneşi simule ettiğini ve güneş gibi algılandığı için uykuyu geciktirdiğini ifade eden Akkoyunlu, "Bu nedenle modern çağın en büyük etkilerinden biri uykunun zaman kaymasıdır. Normalde insanlar saat 9 ila 11 arasında uyurken, modern çağ insanı bu fazı biraz daha ileriye 12 ila 1 arasına kaydırmıştır, bunun karşılığında da uyanma zamanı da ileriye kaymıştır. Uyanma zamanının kaymadığı örneklerde ise uyku süresi kısalmış oluyor" dedi.
Akkoyunlu Led ekranlı televizyon ve telefonlara bakmanın uykunun gelmesini engellediğini ve FOMA (Fear of miing out- günceli kaçırma) korkusunun da uykuyu kaçırdığını söyledi ve ekledi, "Bu da modern çağda sağlığımızı bozan en önemli etkenlerden bir tanesi" diye konuştu.

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6