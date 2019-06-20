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Modelliğe ara veren Berna Ant, Salda Gölü çekimleriyle döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan model, sunucu ve oyuncu Berna Ant, bir film ajansının tanıtım çekimleri için 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nde kamera karşısına geçti. Ant, "Hem bir film projesi hem de ülkemin...

Modelliğe ara veren Berna Ant, Salda Gölü çekimleriyle döndü
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan model, sunucu ve oyuncu Berna Ant, bir film ajansının tanıtım çekimleri için 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nde kamera karşısına geçti. Ant, "Hem bir film projesi hem de ülkemin doğal güzelliklerinin tanıtımı için kamera karşısına tekrar geçmek heyecanlıydı" dedi.
Ünlü model Berna Ant'ın çekimlerini Salda Gölü'nde bulunan onlarca yerli ve yabancı turist de ilgi ile izledi. Ant çekimler arasında kendisini izleyen ve tanıyanlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel bir proje için Burdur'un Yeşilova ilçesindeki doğa güzellikleri ile ünlü Salda Gölü'nde bir film ajansının kameralarının karşısına geçen Berna Ant, 6 yıl ara verdiği mesleğine döndü. Özel bir tiyatroda 1993 yılında aldığı oyunculuk eğitimiyle mankenlik, modellik ve sunuculuğa başlayan Ant, beyaz kumsalıyla Maldivler'e benzetilen, yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda akınına uğrayan Salda Gölü'nde 3 gün süren çekimlerini tamamladı. Film ekibiyle birlikte birçok projeye imza atacağını belirten Ant, "Uzun yıllar sunuculuk, modellik ve mankenlik yaptım. Bir süre ara vermiştim ve Bodrum'da sakin bir hayat sürüyordum. Salda Gölü çekimleriyle birlikte projelere dönüş yaptım. Çekimler bu kadarla sınırlı değil. Önümüzdeki aylarda hem Bodrum'da hem de Türkiye'nin farklı şehirlerinde yeniden podyumlarda olacağım. Hem bir film projesi hem de ülkemin doğal güzelliklerinin tanıtımı için yıllar sonra kamera  karşısına tekrar geçmek heyecanlıydı hem tanıtım hem de güzel bir proje için çekimlerde ayrı bir heyecan yaşadım" dedi.
Çekimler sonrasında güzel havadan faydalanan Ant, vücuduna kil sürdü ve gölde yüzdü.

FOTOĞRAF

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