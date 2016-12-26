MMO Başkanı Çakar: Eğitim ve sağlığa ayrılan bütçe yetersiz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ali Ekber Çakar, 2017 yılı için onaylanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu için eğitim ve sağlık sektörlerine ayrılan bütçelerin yetersiz olduğunu savundu. Çakar, "Eğitim için ayrılan bütçenin 2002 yılından bu yana yüzde 17’den yüzde 8.5’e düştüğü görülmektedir" dedi.

MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hakkında açıklamada bulundu. Eğitim ve sağlık sektörlerinin bütçe sorunlarını dile getiren açıklamada bulunan Çakar, "Milli Eğitim Bakanlığı bütçesindeki artış sadece yüzde 37 ile sınırlı kalmıştır. MEB bütçesinin yüzde 69’unun personel giderleri, yüzde 11’inin sosyal güvenlik devlet primi giderleri olduğu ayrıca gözetilmelidir. Eğitim yatırımlarına ayrılan pay açısından bakıldığında da 2002 yılından bu yana yüzde 17’den yüzde 8.5’e sert bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Uluslararası eğitim bilgi ve becerilerine ilişkin ölçümlerde Türkiye son sıralarda yer almaktadır" dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE AYRILAN BÜTÇE YETERSİZ

Sağlık sektörü için ayrılan bütçenin yeterli olmadığını dile getiren Çakar, "2015 ile 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı bütçesinde yaklaşık 3 milyar liralık niceliksel artışa rağmen sağlık hizmetinin niteliğindeki gerileme her geçen gün daha ciddi sonuçlar üretmektedir. Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olan uygulamalar, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin yerini ilaç tekelleri odaklı tedavi edici sağlık hizmetlerine bırakmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi topluma nüfuz etme düzeyi yüksek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ayrılan bütçe de 2015’e göre yüzde 33.1 oranında artarak 24.3 milyar TL’ye ulaşmıştır ve 15 bakanlığın her birinin bütçesinden fazladır" dedi.