MLKP'li bombacının davası ertelendi

İZMİR'de, AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı eylem düzenlemekle suçlanan ve Buca'da polisle girdiği çatışmada yakalanıp tutuklanan, terör örgütü MLKP üyesi 23 yaşındaki Deniz A.'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık Deniz A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.Geçen yıl önce AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bomba konuldu, her üç yerdeki patlamalarda maddi hasar oluştu. Bir süre sonra da Buca'da devriye görevi yapan polis ekibine silahla ateş edildi. Polis memurları aracın camlarının kırması nedeniyle hafif yaralanırken, saldırganlardan Deniz A., elindeki poşetteki biri otomatik iki tabanca ve el bombasıyla yakalandı, suç ortağı olduğu tespit edilen kadın saldırgan ise kaçtı. Deniz A.'nın Karşıyaka AK Parti İlçe binası, Çamdibi Polis Merkez Amirliği ve MHP Çamdibi irtibat bürosunun bombalanması eylemlerini gerçekleştiren MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirtildi. Emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan Deniz A. tutuklandı, hakkında dava açıldı.ÖMÜR BOYU VE 30 YIL İSTENİYORİzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün 7'ncisi yapılan duruşmaya, ömürboyu ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen tutuklu sanık Deniz A., avukatı İmdat Aktaş ile davacıların avukatları katıldı. Avukat Kamil Ağaoğlu, sanığın, Buca'da polisle girdiği çatışmaya ilişkin telsiz kayıtları ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığına bombalı eylem güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti. Davacı avukatları ise tüm görüntü ve tanık beyanlarının mevcut olduğunu belirterek, bu isteğin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu vurguladı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.FOTOĞRAF