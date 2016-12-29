MKE eski Müdürü Tanrıverdi'ye 12 yıl 8 ay hapis (2) - (Yeniden)

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - MİLLİ Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 silahlarına ilişkin bilgileri ABD'de silah fabrikası sahibi ve MKEK'nin ABD temsilciğini üslenen Kutlay K.'ya sattığı iddiasıyla 29 yıldan 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası eski Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Tanrıverdi, avukatları Ali Meriç Türkmenoğlu ve Ali Türker ile şikayetçiler MKEK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı avukatları katıldı. Duruşmada daha önceki mütalaasını tekrarladığını belirten Cumhuriyet Savcısı İsmail Şafak, sanığın 'rüşvet almaya teşebbüs' ve 'görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tanrıverdi'nin avukatları savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, tanık Kutlay Kaya'nın MKE yetkilileriyle anlaşarak müvekkiline tuzak kurduğunu belirttiler. Avukatlar sanığın isnat edilen suçlardan değil 'görevi kötüye kullanmak' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, Tanrıverdi'nin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

SANIKTAN 'DAĞ 2' FİLMLİ SAVUNMA

Son savunmasını yapan sanık Mustafa Tanrıverdi, "Savunma Sanayii Müsteşarlığının, 17 Kasım'da bir basın açıklaması oldu. Müsteşarlık, toplamda 200 bin silahın teslimini planladıklarını, ilk etapta 20 bin silahın MKE, 15 bin silahın da Kale Kalıp firması tarafından teslim edeceğini açıkladı. Bu silahtan 200 bin adet üretilecek. Tüm kalıp ve çizimler, atölyelere dağıtılmış. Burada gizlilikten bahsetmek mümkün mü? Yeni vizyona giren Dağ 2 filminde bile MPT-76 silahı kullanılmış. Silah artık aleniyet kazanmış. Dağıtımı yapılmış. Dost ve müttefik 2 ülkeye bile bu silahlardan verilmiş. Artık milli bir silah olarak her yerde kullanılmakta. Silahın çizimlerini internet ortamında bulmak mümkün. Bunu tanık da belirtiyor. Kutlay Kaya, ifadesinde kar oranının düşük olduğunu belirtiyor. Zaten buna itiraz ettiğimiz için bana tuzak kurulmuştu. Silahlı kuvvetlere bile yüzde 30 karla silah satarken, Kutlay Kaya'nın aracılığıyla ABD'ye yüzde 7 ile silah satıyoruz. Tanığı silahlı kuvvetlerin üstünde tutuyoruz. Ben buna karşı çıktığım için bana tuzak kuruldu. Devletimizin yanımda olması gerekirken üç güzide kurumumuz benim karşımda" dedi.

Son sözü sorulan sanık diyeceği başka bir şey olmadığını belirtti. Mahkeme, sanığı 'rüşvet almaya teşebbüs' ve 'görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak' suçlarından 12 yıl 8 ay hapis ile cezalandırdı.