Miting alanında sağanağa yakalandılar

Erhan GÖĞEM- Gökhan CEYLAN/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağışa, CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin mitingi için toplandıkları meydanda yakalananlar, sığınacak yer ararken, ıslanan çocuklar ise ambulansta kurulandı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yarım saat sürdü. Muharrem İnce'nin Kırıkkale mitingi için Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı kişiler ıslanmamak için seçim pankartının altına sığınırken, bazıları da ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Islanan çocukları ise meydanda bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri kuruladı.

Öte yandan kentin işlek noktalarından Hürriyet, Zafer ve Fevzi Çakmak caddelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar oldu.



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