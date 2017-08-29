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MİT tabelasına "Cumhurbaşkanlığı" ibaresi getirildi 

ANKARA,() - OHAL kapsamında bazı kanunlara ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı binasının tabelasındaki "Başbakanlık"...

MİT tabelasına "Cumhurbaşkanlığı" ibaresi getirildi 

ANKARA,() - OHAL kapsamında bazı kanunlara ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığı 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde  Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı binasının tabelasındaki "Başbakanlık" ifadesi  yerine  "Cumhurbaşkanlığı" ifadesi getirildi. 

694 sayılı  KHK hükümleri gereği, daha önce Cumhurbaşkanlığı'na bağlanan  MİT Müsteşarlığı'nın Ankara Yenimahalle'deki binasının tabelasında değişiklik yapıldı. Tabelada bulunan   "Başbakanlık" ibaresi "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi.


 

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