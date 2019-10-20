Son Dakika
Misina dolanan caretta carettaya özel ameliyat
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde boynu ve yüzgecine dolanan misina nedeniyle ölmek üzereyken buluan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince ameliyat edildi. Ortaca'nın dünyaca...
GENEL 20.10.2019, 13:19
MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde boynu ve yüzgecine dolanan misina nedeniyle ölmek üzereyken buluan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) veterinerlerince ameliyat edildi.
Ortaca'nın dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda dün öğle saatlerinde kıyıda yaralı bir caretta caretta görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Olay yerine gelen DEKAMER ekibi, ilk olarak 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağasının boynu ve yüzgecine dolanan misinalarını temizledi. Ardından zavallı hayvan DEKAMER'e götürüldü. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının boynunda kesikler bulunduğu ve sağ ön yüzgecinde humerus kemiğinin ayrıldığı tespit edildi. Dokunun ölmesi sebebiyle veteriner hekim Abdullah Başkan tarafından operasyona alındı ve ampute edildi.
DEKAMER'de gözlem altında tutulan ve 'Bestem' adı verilen yaralı kaplumbağanın refleksleri ve beslenme durumunun takip edileceği, vitamin takviyesi yapılacağı öğrenildi.
Ortaca'nın dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda dün öğle saatlerinde kıyıda yaralı bir caretta caretta görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Olay yerine gelen DEKAMER ekibi, ilk olarak 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağasının boynu ve yüzgecine dolanan misinalarını temizledi. Ardından zavallı hayvan DEKAMER'e götürüldü. 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının boynunda kesikler bulunduğu ve sağ ön yüzgecinde humerus kemiğinin ayrıldığı tespit edildi. Dokunun ölmesi sebebiyle veteriner hekim Abdullah Başkan tarafından operasyona alındı ve ampute edildi.
DEKAMER'de gözlem altında tutulan ve 'Bestem' adı verilen yaralı kaplumbağanın refleksleri ve beslenme durumunun takip edileceği, vitamin takviyesi yapılacağı öğrenildi.
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Mallorca
|9
|10
|15. Eibar
|9
|9
|16. Celta de Vigo
|8
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Deportivo Alaves
|8
|8
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2