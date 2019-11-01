banner314

banner325

Son Dakika

Misafirliğe gelen dayısının otomobilini kaçırıp kaza yaptılar

    Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, () ESENYURT'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralandı.     Kaza...

GENEL 01.11.2019, 10:17

 

 

Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, () ESENYURT'ta misafirliğe gelen dayısının otomobilini arkadaşıyla birlikte kaçıran 16 yaşındaki Köksal A. kaza yaptı. Binaya çarpan otomobildeki iki çocuk hafif şekilde yaralandı.    

Kaza Salı günü saat 14.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Köksal A. misafirliğe gelen dayısının arabasını arkadaşı Cemil M. (17) ile birlikte kaçırdı. İki arkadaş mahallede otomobille tur atmaya başladı.  Vatandaşların iddiasına göre sokak aralarında makas atarak ilerleyen Köksal A. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce bir binanın kolonuna ardından da bir binanın camına çarptı. Kazayı gören bir kişi yaralanan çocukları aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 


 

"KORKTUM PANİK YAPTIM"

Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Bağrışmaları duyunca camı açtım.  Bir arabanın eve doğru geldiğini gördüm.  Birden korktum panik yaptım.  Bir gürültüyle dışarı çıktık" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Eşim arayınca durumdan haberdar oldum. Söylenene göre zikzaklar çizerek ilerliyorlarmış. 13 -14 yaşlarında 2 çocukmuş. Önce binanın köşesine sonra eve vuruyor" dedi.


 

5000 LİRA CEZA KESİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri araç sahibi dayıya 5 bin lira ceza keserken, kazaya yapan otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.  Otomobilde ve binalarda hasar meydana geldi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5