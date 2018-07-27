Miras kavgası kurbanı kardeşler toprağa verildi

ÇANAKKALE'de, miras kavgasında kardeşinin pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Salih Sinder'in (62) cenazesi, Çan ilçesinde toprağa verildi. Ağabeyini vurduktan sonra aynı silahla yaşamını son veren Ahmet Sinder'in (59) cenazesi ise Uzunalan köyünde toprağa verildi.

Çan'da dün meydana gelen olayda, ailelerinden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ahmet Sinder ile ağabeyi Salih Sinder, bir kez daha tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında evinden pompalı tüfeğini alan Ahmet Sinder, ağabeyi Salih Sinder'e ateş açtı. Salih Sinder, kanlar içinde yerde kaldı. Olayın ardından eve giren Ahmet Sinder, bu kez aynı silahla intihar etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki kardeşin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Salih Sinder’in cenazesi bugün ikindide Çan'daki Demirci Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehir mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, ağabeyini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son veren Ahmet Sinder'in cenazesi ise Uzunalan köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



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