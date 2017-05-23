Mira'yı kucağına alamadı

İZMİR Eczacı Odası'nda bilgi işlem sorumlusu olarak çalışan 41 yaşındaki Güneş Tuba Yenigün Adalı, ikinci çocuğunun doğumunun ardından geçirdiği kist ameliyatı sonrası 83 gün kaldığı yoğun bakımda hayata tutunamadı. Bir kez dahi kucağına alamadığı bebeğine ise Mira Güneş adı verildi.

112 Acil doktoru Berkant Adalı ile evli olan ve 11 yaşında Çağan Berk adında oğlu bulunan Güneş Tuba Yenigün Adalı, geçen 28 Şubat'ta ikinci çocukları Mira Güneş Adalı'yı özel bir hastanede dünyaya getirdi. Adalı, doğum sonrası aynı hastanede aynı gün kist ameliyatı oldu. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatın ardından uyanamayan Güneş Tuba Yenigün Adalı, önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 83 gün yoğun bakımda kalan Adalı, hayata tutunamayıp dün hastanede yaşamını yitirdi. Genç kadının ölümü ailesini ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Güneş Tuba Yenigün Adalı'nın sevilen bir kişi olduğunu ve ölümünün büyük acı yaşattığını söyleyen İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, "Ameliyatı yaklaşık 2.5 saat sürdü. Ameliyat sonrası bilinç kaybı oluştu, kalbi durdu. Tekrar çalıştırılıp yaşama döndürüldü. Üçüncü hastanede yaşamını yitirdi. 2017 yılında, Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'de, 83 gün yoğun bakımda kalan Güneş'i kaybettik. Bence kurtulabilirdi. Çok yazık oldu. Çocuğunu kucağına alamadan bu dünyadan gitti. Büyük acı. Hastane enfeksiyonu kaptığı söyleniyor. İhmal var mı yok mu araştırılacak. Eşi çok sayıda bulantı iğnesi vurulduğunu söylüyor. Kendisi iyi bir doktor. Bundan da ölmüş olabileceğini söyledi. Her şey araştırılacak" dedi.



FOTOĞRAFLI