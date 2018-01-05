Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Sabah saatlerinde hayatını kaybeen usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.Özkul şunları söyledi: Pazar günü Muhsin Ertuğrul'da düzenlen bir törenle uğurlayacağız kendisini. Daha sonra naaşı Teşvikiye camiinden kaldırılacak. Kabristanla ilgili en kısa zamanda haberiniz olur. Son nefesini verirken sesini duydum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte oldukları için.
Minür Özkul'un kızından açıklama; "Pazar günü uğurlayacağız"
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Sabah saatlerinde hayatını kaybeen usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.Özkul şunları söyledi: Pazar günü Muhsin Ertuğrul'da düzenlen...
05 Ocak 2018 Cuma 15:47
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