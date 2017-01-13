Minikler kuşlar için yaptıkları yemlikleri ağaçlara astı

ÇANKIRI Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Kulübü öğrencileri, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yaptıkları yemlikleri ağaçlara astı. Çocuk kulübü üyeleri, belediyenin veterineri ve kulüp öğretmenleri gözetiminde ağaçlara konan kuşlar için ballı kuş yemlikleri hazırladı. Karton ruloların üzerine bal sürerek 8 farklı tahıldan oluşan karışıma batıran çocuklar, kendi çabaları ile yaptıkları yemlikleri ağaçlara astı. Etkinliğe Belediye Başkanı İrfan Dinç ve eşi Zeynep Perihan Dinç ile program sunucusu İkbal Gürpınar da katılarak destek verdi. Sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkanı İrfan Dinç, gerçekleştirilen etkinlik sayesinde çocuklardaki hayvan sevgisini geliştirirken, sokak hayvanlarına sahip çıkarak onların yaşatılmasını da sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Sokak hayvanlarına hizmet veren hayvan ambulansını Türkiye’de ilk kez Çankırı'da hizmede sunduklarını belirten Başkan Dinç, "Bu ve buna benzer etkinliklerle hem çocuklardaki hayvan sevgisini geliştirmeyi, hem de sokak hayvanlarına sahip çıkarak onların yaşatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



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