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Minikler, kermeste satış yaparak lösemili yaşıtlarına destek oldu

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda velilerinin desteğiyle yiyecek, içecek ve ikinci el oyuncaklarını satabilecekleri kermes düzenledi. Kansere karşı bilinçlendirilen...

GENEL 07.11.2019, 09:51
İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ilkokulun 3'üncü sınıf öğrencileri, 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda velilerinin desteğiyle yiyecek, içecek ve ikinci el oyuncaklarını satabilecekleri kermes düzenledi. Kansere karşı bilinçlendirilen çocuklar, tüm geliri Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağışlanacak kermes ile hasta çocuklara da destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziemir İzmir Ticaret Odası İlkokulu'nun 3-A ve 3-C sınıfı öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV yararına kermes düzenledi. Yiyecek, içecek, ikinci el oyuncak ve takı satışı yapan çocuklar, LÖSEV için 3 bin 500 lira bağış yaptı. Hayat Bilgisi dersindeki ilk ünitenin sosyal yardımlaşma ve dayanışma olduğunu anlatan 3-C sınıf öğretmeni Hülya Yılmaz, öğrencilerin geliştirdiği projede yer almanın kendilerine gurur verdiğini söyledi. Yılmaz, "Çocuklar bir şey yapmak istediler. 'Kağıttan bir şeyler yapıp, satalım, gelirini yardıma muhtaç insanlara bağışlayalım' dediler. Daha sonra çocuklarımızın ortak kararıyla LÖSEV için bir araya geldik. Biz Kurtuluş Savaşı geçmişine sahip bir toplumuz. O savaş dayanışmayla kazanılmış. Gelecekte de kötülükleri yenerek birlikte olacağız. Çocuklarımızın kendileri küçük ama yürekleri kocaman" dedi.

'ÇOCUKLAR ÇOK DUYARLI'

3 yıldır farklı yardım kampanyaları düzenlediklerini anlatan 3-A sınıf öğretmeni İlknur Güner de "İlk yıl bir grup öğretmen olarak örgü bebek örüp Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'ndeki çocuklarımıza hediye ettik. İkinci yıl yine örgü çalışması yaptık. Satıp velilerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere verdik. Bu yıl diğerlerinden farklı oldu. Öğrencilerimiz 2 yıldır sürdürdüğümüz bu çalışmada yanımızdaydı ve bayrağı devraldılar. Projeyi onlar geliştirdi. Bugün veliler yiyecek içecek satışı yaparken çocuklar da ikinci el oyuncaklarını sattılar. Bu ürünlerden elde edilen geliri bu haftanın önemi nedeniyle LÖSEV'e bağışlayacağız. Çocuklar çok duyarlı. Onlarla sınıfta konuşurken bir yetişkinle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Kanserle ilgili bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Velilerimiz de çocukların beslenmesini buna göre hazırlıyor" diye konuştu. 

KAMPANYALAR SÜRECEK

Lösemili çocuklara yardım ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Elif Ece Boz (9), "Lösemili çocuklara yardım ettiğim için içimde çiçekler açıyor, çok mutluyum. Daha fazla kişiye bağış yaparak yardımcı olmak, yanlarında olduğumu kanıtlamak istiyorum. Bunun için de çok heyecanlıyım" dedi.

Öykü Serbest de sınıfta kermes düzenleme fikrini tahtaya yazıp, oyladıklarını anlatarak, "Her çocuğun örnek almasını istiyorum. Ben bugün birkaç oyuncağımı getirdim. Annem de kurabiye yaptı" diye konuştu. 

Sınıftaki akıllı tahtaya farklı öneriler yazdıklarını ve en çok oyu kermes fikrinin aldığını belirten Emir Dindar ise "Bununla ilgili bir dilekçe yazıp müdüre verdik. Müdür onayladı ve kermesimizi yapıyoruz. Gelecek seneyle ilgili ne yapacağımızı da düşünmeye başlayacağız" dedi.

Zeliha Çizmeciler de "Bugün bizim için çok güzel. Ben meyve suyu sattım ve LÖSEV'e bağışladım" diye konuştu. 

Annesinin yaptığı kekleri kermeste satan İsa Mert Koç da amaçlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Azra Ceren Sevdi ise gelecek yıllarda dergi hazırlayıp, satmayı düşündüklerini belirterek, "Biz ilk önce dilekçe yazmayı öğrendik. Annelerimizin yardımıyla kermesimiz oldu. Daha sonra dergi satmayı düşünüyoruz. Gelenler kermestekileri satın aldı. Epey para kazandık" dedi.

VELİLERDEN DESTEK

İşlerinin arasında okula gelip, kermese destek olan velilerden Neşe Top, "Hemşireyim; işimi bırakarak, buraya gönüllü olarak geldim. Elimizden geleni yapmak istedik. Lösemili çocukları hayata kazandırmak için ufak bir yardım bile önemli. Bir sağlıkçı olarak sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü olmamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. 

Kermese katılan velilerden Aysel Yurdakul ise "Seve seve geldim, bu amaca ufak bir katkımız bile olsa ne mutlu. Toprağa bir tohum attık. Şimdi belki küçük bir yardım ama ileride filizlenip çocuklarımızın yüreğindeki güzelliklerle ormanlar oluşacak. Ben buna inanıyorum" dedi.

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