istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Minik Yusuf Kamil, ameliyat olabilmek için yardım bekliyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastası olan ve 6 aylıkken ameliyatla fibula kemiği kaval kemiği yerine konulan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl, uzanacak yardım eli bekliyor. Sağ bacağı...

GENEL 28.12.2019, 15:41


AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, doğuştan kaval kemiği yokluğu olarak bilinen 'ibial hemimelia' hastası olan ve 6 aylıkken ameliyatla fibula kemiği kaval kemiği yerine konulan 2 yaşındaki Yusuf Kamil Göl, uzanacak yardım eli bekliyor. Sağ bacağı sol bacağına göre kısa olan, özel bir ayakkabı sayesinde yürüyebilen Yusuf Kamil'in kemik uzatma ameliyatı olabilmesi için ailesi yardım talebinde bulundu.
Nazilli"nin Pınarbaşı Mahallesi'nde, öğretmen Sinan Göl ve ev kadını Hatice Göl'ün ilk çocuğu Yusuf Kamil, milyonda bir görülen 'tibial hemimelia' (doğuştan kaval kemiği yokluğu) hastası olarak dünyaya geldi. Minik Yusuf Kamil, sağ bacağındaki sorunun tedavisi için doktor doktor gezmeye başladı. Baba Sinan Göl, oğlunun tedavisi için İstanbul'daki özel bir hastanede çalışan Uzman Doktor Cengiz Çabukoğlu ile iletişime geçti. Doktor Çabukoğlu'da tedavinin uzun süreceği ve sabırlı olunması gerektiğini aileye anlatarak tedaviye başladı. Çocuğun ilk ameliyatı, 28 Haziran 2017'de 6 aylık bebekken gerçekleştirildi. Ameliyatla fibula kemiği, kaval kemiğinin yerine konuldu. Ardından da haftanın 2 günü fizik tedaviye başladı. Ameliyatın ardından gerçekleşen yoğun tedaviler sonunda minik Yusuf Kamil, ilk kez 1.5 yaşında yürüdü.
'DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ'
Şu an 2 yaşında olan ve sağ bacağı sol bacağına göre 5 santimetre kısa olan ve özel ayakkabı sayesinde yürüyebilen 2 yaşındaki Yusuf Kamil'in tedavi süreci kapsamında, doktorlar, kemik uzatma ameliyatı olması gerektiğini söyledi. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cengiz Çabukoğlu, yapılacak ikinci ameliyat için Göl Ailesi'nden 20 bin TL istedi. 25 bin lira tutan ilk ameliyatı güçlükle karşılayan baba Sinan Göl, maddi durumunun bunu karşılamaya yetmediğini belirtip, "Normalde sosyal bilgiler dersi öğretmeniyim. Ancak atanamadığım için 5 yıldır Güzelköy Engeliler Okulu'nda yılın 10 ayı, 1800 lira maaşla çalışıyordum. Evim kira. Eşim, hasta olan oğlumuza baktığı için zaten çalışamıyor. Mevcut birikimimizi milyonda bir görülen bir rahatsızlık olan 'tibial hemimelia' hastası olan oğlumun ilk ameliyatında harcadık. Maaşımda ancak evin ihtiyaçları, kira ve oğlumun ufak tefek sağlık harcamalarına gidiyor. Bu nedenle ikinci ameliyatın parasını karşılayacak maddi durumum yok. Oğlum Yusuf Kamil'in yaşıtları gibi rahat bir şekilde yürüyüp, gülüp oynaması için devlet yetkilileri başta olmak üzere yerel yönetimlerden, işadamları ve vatandaşlardan destek bekliyorum" dedi.
NAZENDER SEFERBER OLDU
Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) de minik Yusuf Kamil için seferber oldu. NAZENDER eski Başkanı Tayfun Yazıcı, "Yusuf Kamil, şimdi de yürüyor ama kaval kemiği yerine konan fibula kemiğinin görevini tam anlamıyla yapabilmesi için bir ameliyat daha olması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi Nazilli'de birlik ve beraberlikle, maddi sorunları aşıp, onun bu sorununu çözeceğimize inanıyorum. Bir kişinin yapamayacağı işi 100 kişi olunca rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce de buna benzer kampanyalar yaptık ve başardık. Yusuf Kamil içinde bunu başaracağız. İkinci ameliyatın 20-22 Ocak'ta olması planlanıyor. Bu tarihe kadar çocuğumuzun ihtiyacı olan parayı toplayıp ameliyatını yaptıracağız. İlk yardımı Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan yaptı" dedi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:11
İkindi 15:30
Akşam 17:50
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Beşiktaş 17 30
4. Trabzonspor 16 29
5. Fenerbahçe 16 28
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Menemen Belediyespor 16 28
4. Akhisar Bld.Spor 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 17 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 17 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 19 38
4. Chelsea 19 32
5. Wolverhampton 19 30
6. Tottenham 19 29
7. Sheffield United 19 29
8. M. United 19 28
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort