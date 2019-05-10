Minik yürekler, kitaptan elde ettikleri geliri, Furkan'ın tedavisi için bağışladı

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, ()- MERSİN’de yazdıkları öykü ve masallardan oluşan ‘Engelleri Aşan Minik Yürekler’ adlı kitap için imza günü düzenleyen 5 ilkokul öğrencisi, kitapların satışından elde ettikleri 4 bin lira geliri, çift kaval kemiği eksikliği ile dünyaya gelen Furkan Eymen Yıldızçelik’in tedavisi için bağışladı.

Avrupa’daki okulların birbirleriyle işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak için oluşturulan Etwinning eğitim portalı kapsamında Mersin’de Yenişehir Cumhuriyet ve Mezitli Muhittin Develi ilkokulları işbirliği yaptı. Öğretmenler İlyas Akış, Hale Kuskan, Selma Özer, Yasemin Umar Erdem ve Müslime Arslan rehberliğinde, Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu’ndan Zeynep Çağlar, Eylül İrem Sever, Mezitli Muhittin Develi İlkokulu’ndan ise Lamia Nilsu Gürcüoğlu, İrem Özbey ve Ayşe Ceren Kimya yazdıkları öykü ve masallarını 'Engelleri Aşan Minik Yürekler' adı ile kitaplaştırdı. Yazdıkları kitabı il ve ilçe milli eğitim müdürlerine, Mezitli Belediye Başkanı’na imzalayan küçük yazarlar, Toros Üniversitesi’nde 'Küçük yazarlarla büyük yazarların buluşması' isimli bir söyleşi ve imza günü yaptı.

Öğretmen İlyas Akış öncülüğünde küçük yazarlar okullarında da yaptıkları imza günü etkinliklerinde, kitapların satışından elde ettikleri 4 bin TL geliri, dünyada ender görülen bir hastalıkla doğan 4,5 yaşındaki Furkan Eymen Yıldızçelik’in tedavisinde kullanmak için bağışladı.

İlyas Akış, proje sonunda ortaya çıkan kitap ile engelli insanlara ve onların tüm zorluklara rağmen ulaştıkları başarılara dikkat çektiklerini ve bir kişinin de sağlığına kavuşmasında paylarının olduğunu bilmelerinin gurur verici bir duygu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz yazdıkları öykü ve masallarını 'Engelleri Aşan Minik Yürekler' adı ile kitaplaştırdılar. Düzenlediğimiz imza günlerine ilgi büyüktü. Kitaplar kısa sürede tükendi. Öğrencilerimiz, velilerimiz kitap alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitapların satışından elde ettiğimiz 4 bin lirayı milyonda bir görülen çift kaval kemiği eksikliği ile dünyaya gelen 4,5 yaşındaki Furkan’ın tedavisinde kullanılmak üzere bağışladık. Empati yapmasını bilen, vicdanlı, duyarlı çocuklar yetiştirmek için çabalıyoruz. Bu projede de bunu başardığımızı gördük, çok gururlu olduk. Proje süresince bizleri destekleyen herkese teşekkür ederiz."

FOTOĞRAFLI