Minik Yağmur'un hayali yürüyebilmek

ANTALYA'da erken doğum nedeniyle beyni oksijensiz kalan ve serebral palsi (beyin felci), tanısı konulan 10 yaşındaki Yağmur'un en büyük hayali, bir gün yürüyebilmek ve polis ya da itfaiyeci olmak.Antalya'da 33 yaşındaki Netice Yörükoğlu ve oto tamircisi 35 yaşındaki Özkan Yörükoğlu çiftinin ilk çocukları olarak 7 aylıkken dünyaya gelen Yağmur, azmiyle çevresindekileri şaşırtıyor. Yürüyemeyen, el ve ayaklarını çok iyi kullanamayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi serebral palsi hastası Yağmur, bir gün yürüyeceği inancıyla tekerlekli sandalye kullanmayı kabul etmiyor. Küçük Yağmur, annesinin kucağında okula gidip geliyor.İNSANLARA YARDIM İÇİN POLİS YA DA İTFAİYECİ OLMAK İSTİYOREvde fizik tedavi gören, babasının kendisi için evlerinin balkonunda yaptığı paralel barda her gün yürümeye çalışan Yağmur'un en büyük hayali ise polis ya da itfaiyeci olmak. Derslerinin çok iyi olduğunu, matematik ve İngilizcede arkadaşlarından önde olduğunu söyleyen Yağmur'un polis ya da itfaiyeci olmak istemesinin nedeni ise zor durumda kalan insanlara yardım etmek.İkinci kızı da erken doğum nedeniyle hidrosefali hastası (beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının, kimi zaman da kafatasının büyümesine yol açan bir hastalık) olan anne ise her zaman çocukları için daha iyi ne yapabileceğini, yaşam seviyelerini nasıl yükseltebileceğini düşündüğünü, hiçbir zaman pes etmediğini, en büyük hayalinin Yağmur'un desteksiz yürüyebilmesi, 5 yaşındaki Güneş'in de desteksiz oturabilmesi olduğunu söyledi.7 AYLIK DÜNYAYA GELDİKızı Yağmur'un 2007 yılında 7 aylık dünyaya geldiğini belirten Netice Yörükoğlu, “Anne karnında su azaldığı için Yağmur'u sezaryenle almak zorunda kaldılar. Erken doğum olduğu için beyinde kan pıhtıları oluştu. O da yürümesinde, elinde, ayağında hareket kısıtlılığını, serebral palsi hastalığını ortaya çıkardı" dedi.Yağmur'u kucağında okula götürdüğünü anlatan Yörükoğlu, kızının arkadaşlarıyla çok iyi iletişimi olduğunu söyledi. Evlerinin karşısındaki okula her teneffüs saatinde gittiğine değinen Yörükoğlu, “Yağmur'un dersleri iyi. Destek eğitimi de alıyor. Güzel gidiyor okulu" diye konuştu.İlk başlarda kızını kucağında görenlerin kendisine Yağmur'la ilgili soru sorduğunu kaydeden Netice Yörükoğlu, “Şimdi kimse soru sormuyor" dedi. Yağmur'un polis ya da itfaiyeci olmak istediğini sık sık dile getirdiğini belirten Yörükoğlu, “Birlikte gelecekle ilgili planlar yapıyoruz" diye konuştu. Yörükoğlu, en büyük dileğinin kızının bir gün desteksiz yürüyebilmesi olduğunu ifade etti.DİĞER KIZI GÜNEŞ 900 GRAM DOĞDUİkinci çocukları Güneş'in de erken doğduğunu söyleyen anne Yörükoğlu, “Güneş 26 haftalık doğdu. Doğum başlayınca durduramadılar. Güneş 900 gram doğdu. İki ay yoğun bakımda yattı. O dönemde beyin kanaması geçirdi. Beyin kanamasına bağlı olarak hidrosefali ortaya çıktı. Beyinde şant var şu anda. Ayrıca Güneş'te epilepsi de var" dedi. Güneş'in tedavilere iyi yanıt verdiğini sözlerine ekleyen anne Yörükoğlu, “Güneş üç aylıkken doktora gittiğimizde, doktor çok daha ağır bir tablo beklediğini söylemişti. Şu anda başını tutabiliyor. Anne ve babası olarak bizi tanıyor" ifadelerini kullandı."HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM"Tedavive bakıma muhtaç iki çocuğu olmasına karşın hiçbir zaman pes etmediğini belirten anne Yörükoğlu, kendisi gibi tedaviye muhtaç çocukları olan ailelere de “Onlar bizim çocuklarımız. Hep 'onlar için daha iyi ne yapabilirim, ne yapabilirim ki daha iyi yaşam seviyesine gelsinler' diye düşündüm" diye konuştu. Büyük kızı Yağmur'un bir gün desteksiz adım atabileceğini umut eden Yörükoğlu, Güneş'in ise oturabilme seviyesine gelmesini dilediğini belirterek, “Daha fazlasının olmayacağını biliyorum" dedi.ANTALYA'DA 350 ÇOCUK VE YETİŞKİN EVDE TEDAVİ HİZMETİ ALIYORAntalya Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü fizyoterapisti Melda Durukan, halen 350 civarında çocuk ve yetişkin hastaya evde fizik tedavi hizmeti verdiklerini söyledi. Durukan, Yağmur ve Güneş'in haftada 3 gün 1 saat evde fizik tedavi aldıklarını belirterek, “Yağmur destekli adım atabiliyor. İleriki günlerde desteksiz kendi kendine adım atmasını bekliyoruz. Güneş ise daha küçük ve doğduğunda daha zor durumdaydı. Yıllar geçtikçe kendi vücudunu toparlıyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

