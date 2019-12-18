istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Minik Umut'un şüpheli ölümüyle ilgili davada anne ve sevgilisi hakim karşısında

BURSA'da, Umut Hasan'ın (2) şüpheli ölümü ile ilgili açılan davada anne Aysel Hasan (23) ve tutuklu sevgilisi Kenan Açık'ın (39) yargılanmasına başlandı. Açık savunmasında, "Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve...

GENEL 18.12.2019, 18:27
Minik Umut'un şüpheli ölümüyle ilgili davada anne ve sevgilisi hakim karşısında
BURSA'da, Umut Hasan'ın (2) şüpheli ölümü ile ilgili açılan davada anne Aysel Hasan (23) ve tutuklu sevgilisi Kenan Açık'ın (39) yargılanmasına başlandı. Açık savunmasında, "Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. Kimliği olmadığı için hastaneye götüremedik. Umut'a çok masraf yaptım, ölümüyle ilgim yok" deyip, beraatini istedi. Anne Hasan ise Açık'ın kendisine Umut'u düşürdüğünü söylemediğini belirtti. Açık'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde, Şubat ayında, Umut Hasan (2) bilinci kapalı halde, koltuktan düştüğü iddiasıyla annesinin sevglisi Kenan Açık (39) tarafından DOSAB Semt Polikliniği'ne götürüldü ve buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kafatasının kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hasan, 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside, Umut'un ölümünün şüpheli bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kafasına darbe aldığı belirlenen Umut'un annesi Suriye uyruklu Aysel Hasan ve sevgilisi Kenan Açık, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ikiliden Kenan Açık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Aysel Hasan ise serbest bırakıldı.
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Kenan Açık hakkında 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık anne Aysel Hasan’ın da 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali ve suçu bildirmeme' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen davada, duruşmaya tutuklu sanık Kenan Açık, müşteki sanık Aysel Hasan, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.
'UMUT BİRKAÇ DEFA DÜŞTÜ, KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN HASTANEYE GÖTÜREMEDİM'
Savunmasını yapan sanık Kenan Açık, Aysel Hasan'la olaydan 7 ay önce İstanbul'da tanıştıklarını ve zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi. Aysel Hasan'ın fuhuş yaptığını ve oğlunu başkalarına emanet edip geceleri dışarı çıktığını öne süren Açık, "Aysel'le Bursa'ya yerleşmeye karar verdik. Olaydan 3 gün önce Demirtaş Mahallesi'nde bir ev tuttuk. Çocuk hastaydı ve sürekli kusuyordu. Aysel evde yoktu, çocuğu tek başıma yıkadım. Tek elimde duş başlığı olduğu için tutamadım ve çocuk birkaç defa düştü. Kimliği olmadığı için hastaneye götüremedim" dedi.
'UMUT İÇİN ÇOK MASRAF YAPTIM, ONU BEN ÖLDÜRMEDİM'
Açık, aynı gece Aysel Hasan'ın yine dışarı çıktığını belirterek, "Süt hazırlamak için mutfağa gittiğimde salondan bir ses geldi. Salona döndüğümde Umut'un yere düşmüş olduğunu gördüm. Ağzını açmaya çalıştım. Çocuğu alıp DOSAB Semt Polikliniğine götürdüm. Çocuk daha ölmemişti. Aysel'i arayıp 'Çabuk, gel Umut koltuktan düştü' dedim. Aysel hastaneye geldi, ben de kardeşimin yanına gittim. Ona da 'Benim aranmam var, ifadede kardeşimin adını ver' dedim" diye konuştu. Küçük çocuğun rahatsızlığı nedeniyle çok masraf yaptığını dile getiren Açık, Umut'un ölümüyle ilgisini olmadığını ileri sürerek beraatini istedi.
'UMUT'UN VÜCUDUNDA BİR ŞEY YOKTU'
Müşteki sanık Aysel Hasan da oğlunun, daha önce beraber yaşadığı bir kişiden olduğunu ve doğuştan rahatsızlığı bulunduğunu anlattı. Kenan Açık'la bir müddet görüştükten sonra kendisini oğluyla Bursa'ya getirdiğini belirten Hasan, "Olayın olduğu gün 17.00 sıralarında evden çıktım. Ben çıkarken Umut uyuyordu. Saat 21.30 sularında çocuğu sormak için Kenan'ı aradım. Umut'u sordum 'İyi' dedi. Aradan 10-15 dakika geçti Kenan beni aradı. Sesi telaşlıydı. 'Çabuk gel, Umut koltuktan düştü nefes almıyor' dedi. Direkt hastaneye gittim. Umut'a müdahale ediliyordu ve vücudunda görünen bir şey yoktu" dedi.
'KENAN BANA UMUT'U YIKARKEN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİ, ŞİKAYETÇİYİM'
Oğlunun poliklinikten hastaneye sevk edildiğini ve hemen ameliyata alındığını aktaran Hasan, "Doktor emar çektikten sonra 'Bu çocuğa ne olmuş, kafatası kırılmış, beyin kanaması geçiriyor' dedi. Bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kenan bana çocuğu yıkarken düşürdüğü konusunda bir şey demedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.
Duruşmaya tanık olarak katılan olayın yaşandığı apartman sakinlerinden Feyhan Özden de olaydan 3 gün önce Umut'un sürekli ağladığını, olay günü de üst katta oturan komşularının kendisini arayarak daireden yüksek ses geldiğini belirterek, "Bu çocuğu öldürüyorlar mı?" diye sorduğunu, sonrasında çocuğun hastanede olduğunu öğrendiklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, anne Aysel Hasan hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasına, sanık Kenan Açık'ın tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi ve delillerin toplanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:17
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10