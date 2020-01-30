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Minik Toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi
GENEL 30.01.2020, 10:58
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SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Toprak Ulaş (5), Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremde evleri zarar gören çocuklara, oyuncuklarını ve harçlıklarını gönderdi.
Gemerek ilçesinde yaşayan Mustafa- Kader Ulaş çiftinin tek çocukları Toprak'ın Elazığ depremzedeleri için yaptığı bağış yürekleri ısıttı. Gemerek Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Mustafa Ulaş, ilçeden bölgeye gönderilen yardımları teslim için Elazığ'a gitti. Gitmeden önce oğlu Toprak'a, depremde evleri yıkılanlara yardım için bölgeye gideceğini söyledi. Yeniçubuk Anaokulu'na giden Toprak, babasına, oyuncaklarını ve harçlıklarını oradaki çocuklara göndermek istediğini söyledi. Depremde zarar görenler için bir de mektup yazan Toprak Ulaş, "Benim adım Toprak. 5 yaşındayım. Evleriniz yıkıldığı için çok üzüldüm. Oyuncaklarımı ve harçlığımı size gönderiyorum. Umarım mutlu olursunuz. Sizi çok seviyorum" ifadelerine yer vererek, altına kalp çizdi. Daha sonra ise oyuncuklarını ve harçlığını kendi elleri ile bir koliye doldurarak babasına verdi.
İlçeden Elazığ'a götürülen yardımları ekip arkadaşları ile birlikte bölgede AFAD'a teslim eden Mustafa Ulaş, oğlunun kolisini de teslim etti. AFAD ekipleri gönderilen anlamlı yardımı memnuniyetle karşıladı.
Mustafa Ulaş, "Ben yardım için Elazığ'a gideceğimi söyleyince, oğlum nedenini sordu. Evleri yıkılanlara yardım edeceğimizi söyleyince, kendi oyuncuklarını ve harçlığını da göndermek istedi. Ben de kabul ettim. Elazığ'a götürdüğümde kendi oğlum olduğunu söylemeden AFAD görevlilerine teslim ettim" dedi.
Gemerek ilçesinde yaşayan Mustafa- Kader Ulaş çiftinin tek çocukları Toprak'ın Elazığ depremzedeleri için yaptığı bağış yürekleri ısıttı. Gemerek Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Mustafa Ulaş, ilçeden bölgeye gönderilen yardımları teslim için Elazığ'a gitti. Gitmeden önce oğlu Toprak'a, depremde evleri yıkılanlara yardım için bölgeye gideceğini söyledi. Yeniçubuk Anaokulu'na giden Toprak, babasına, oyuncaklarını ve harçlıklarını oradaki çocuklara göndermek istediğini söyledi. Depremde zarar görenler için bir de mektup yazan Toprak Ulaş, "Benim adım Toprak. 5 yaşındayım. Evleriniz yıkıldığı için çok üzüldüm. Oyuncaklarımı ve harçlığımı size gönderiyorum. Umarım mutlu olursunuz. Sizi çok seviyorum" ifadelerine yer vererek, altına kalp çizdi. Daha sonra ise oyuncuklarını ve harçlığını kendi elleri ile bir koliye doldurarak babasına verdi.
İlçeden Elazığ'a götürülen yardımları ekip arkadaşları ile birlikte bölgede AFAD'a teslim eden Mustafa Ulaş, oğlunun kolisini de teslim etti. AFAD ekipleri gönderilen anlamlı yardımı memnuniyetle karşıladı.
Mustafa Ulaş, "Ben yardım için Elazığ'a gideceğimi söyleyince, oğlum nedenini sordu. Evleri yıkılanlara yardım edeceğimizi söyleyince, kendi oyuncuklarını ve harçlığını da göndermek istedi. Ben de kabul ettim. Elazığ'a götürdüğümde kendi oğlum olduğunu söylemeden AFAD görevlilerine teslim ettim" dedi.
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