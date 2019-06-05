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Minik Rahime Eda, doğum gününde kazada yaşamını kaybetti

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde dün meydana gelen kazada, babası Erkan Çomar (32) ile birlikte yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar'ın, aynı gün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Kent merkezinde oturan Erkan Çomar (32), dün...

Minik Rahime Eda, doğum gününde kazada yaşamını kaybetti
BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde dün meydana gelen kazada, babası Erkan Çomar (32) ile birlikte yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rahime Eda Çomar'ın, aynı gün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Kent merkezinde oturan Erkan Çomar (32), dün eşi Hande (29) ve kızı Rahime Eda ile birlikte aile büyükleriyle bayramlaşmak için Kepsut'a gitmek için 10 V 1455 plakalı otomobille yola çıktı. Erkan Çomar yönetimindeki otomobil, ilçenin Eşeler Mahallesi yol ayrımına yaklaştığında, karşı yönden gelen İbrahim Baytekin yönetimindeki 17 HK 600 plakalı otomobil kontrolden çıktı. İki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Rahime Eda Çomar yaşamını yitirdi, Erkan ve Hande Çomar çifti ile diğer araçta bulunan İbrahim, Recep ve Ahmet Baytekin ise yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Erkan Çomar do doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Minik Eda ve babası Erkan Çomar’ın cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada, babasıyla birlikte kazada yaşamını yitiren Rahime Eda Çomar'ın dün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Çomar çiftinin, bayrama denk gelen kızlarının doğum gününü kutlamaya hazırlandıkları ifade edildi.

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