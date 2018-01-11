Minik öğrencilere hobi bahçesinde eğitim

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde Ali Fahri İşeri İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, eğitim-öğretimlerine okulda olduğu kadar öğretmenleri Sema Nart Erdem ile hazırladıkları hobi bahçesinde de toprakla uğraşarak ve sebze ekerek devam ediyor.Derslerin bir bölümünü okula 50 metre uzaklıkta oluşturdukları 100 metrekarelik bahçede yapan öğrenciler, doğanın içinde öğrenerek sebze ekiyor, suluyor ve ektikleri ürünlerin bakımını yapıyor. Geçeh Ekim ayı içinde yaşama geçirdikleri hobi bahçesiyle ilgili bilgi veren 2/D Sınıf Öğretmeni Sema Nart Erdem, projenin çocukları biraz olsun kent yaşamından uzaklaştırmak için ortaya çıktığını söyledi. Öğretmen Erdem, önümüzdeki günlerde yabani otlardan kendi gübrelerini yapmayı planladıklarını açıkladı. Hobi bahçesi içine yerleştirdikleri kütükleri sıra olarak kullandıklarını aktaran Sema Nart Erdem, şöyle dedi:"Dersi; sınıf içinden, açık havaya taşımak istiyoruz. 28 öğrencimiz, burada kendi emekleriyle ürettikleri bitkilerin yanında, kütüklerin üzerine oturarak derslerini işleyecek. Onlar bizim masamız, sıramız olacak. Sarımsaklarımızın bir bölümü büyüdü. Onları toplayıp, ‘Yerli Malı Haftası’nda satarak değerlendirdik. Bahçemizde karalahana, çilek, bakla, sarımsak, soğan, ıspanak, bezelye ve maydanozumuz var."ÇOCUKLAR HAYALLERİNİN PEŞİNDEMahalleyi keşfe çıktıkları bir gün hobi bahçesinin yerini bulduklarını ve daha sonra veliler ile toplantı yaparak, konuyu anlattığını belirten Sema Nart Erdem, “Çocuklarımız apartman tepelerinde büyüyor. Bu konuda kendimi sorgulamaya başladım. Bir gün çocukları alıp mahalle gezisine çıkardım. Önce çocukların rahat oynayabileceği bir ortam aradım. Okulda beton zemin üzerinde oynuyorlar. ‘Bir yeşillik bulabilir miyiz?’ kaygısıyla mahalleyi keşfe çıktık ve burayı bulduk. Sonra bir veli toplantısı yaparak ‘Çocuklarınızı tarlalara götüreceğim. Üstleri başları çamur olabilir. Sakın 'Neden kirlettin?' demeyin. Çocuklarımız ekecek, biçecek’ dedim. Velilerimiz de kabul etti. Çocuklarıma ‘Burayı ekeceğiz, hayal kurun’ dedim. Azra isimli öğrencimiz ‘kara lahana ekip, anneanneme karalahana sarması yaptırıp burada yiyelim’ dedi. O gün gidip karalahana tohumu bulduk ve ektik” diye konuştu.Çocuklar hobi bahçesinde, ektikleri sebzelere avuçlarıyla can suyu vererek, yeni başladıkları gitar dersinde öğrendikleri “Kestane, gürgen, palamut” şarkısını söyledi. Öğrenciler, hobi bahçesindeki çalışmayı öğretmenlerinin öğrettiği “Güzel çocuklarız, iyi insanlar olacağız” sözleriyle noktaladı.

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