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Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere mektup

EDİRNE'de ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere, mektup gönderdi. Süloğlu İlkokulu'nun 2/B sınıfı öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için okul genelinde mektup...

GENEL 16.10.2019, 13:10
Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere mektup
EDİRNE'de ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere, mektup gönderdi.
Süloğlu İlkokulu'nun 2/B sınıfı öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral vermek için okul genelinde mektup yazma çağrısında bulundu. Kısa sürede 100 öğrenci mektup yazdı.
Okul önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile 'Süloğlu İlkokulu Mehmetçiğin yanında' yazılı döviz taşıdı. Ayrıca kartonlardan 'Barış Pınarı' yazısı oluşturdu. Öğrenciler, daha sonra beraberlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz, Okul Müdürü Özalp Aktaç, Öğretmen Özlem Dömekeli ile birlikte yürüyerek, Süloğlu Garnizon Komutanlığı'na gitti. Mektupları burada Garnizon Komutanı Albay Aytuğ Yörüyüş'e teslim etti.

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