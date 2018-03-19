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Minik öğrencilerden Afrin'deki askerlere mektup

ZONGULDAK'ta, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, Afrin'deki askerlere aileleriyle birlikte yaptıkları resim ve yazdıkları mektupları gönderdi. Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nda eğitim...

Minik öğrencilerden Afrin'deki askerlere mektup
ZONGULDAK'ta, İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden anaokulu öğrencileri, Afrin'deki askerlere aileleriyle birlikte yaptıkları resim ve yazdıkları mektupları gönderdi.
Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'nda eğitim gören 14 öğrenci, öğretmenleri Diren Kılav ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler, Afrin'de operasyonda bulunan askerlere gönderilmek üzere aileleriyle birlikte yaptıkları resim ve birlikte yazdıkları mektupları, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan Varol'a teslim etti. Öğrenciler, komutanlığı gezip askerlerle fotoğraf çektirdi.
Öğretmen Diren Kılav, 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına vatani görevini yapmakta olan askerleri ziyaret ettiklerini söyleyerek, "3 yaş grubu 14 öğrenci ile ziyaret gerçekleştirildi. Çocuklar aileleriyle birlikte zorlu görev yapmakta olan askerlere mektuplar yazıp, resimler hazırladılar. Komutanlık gezisi boyunca vatan sevgisi, barış ve askerlik mesleği üzerinde duruldu. Gezi içerisinde asker ağabeyleriyle neşeli sohbetler ettiler. Komutanlıkta okulda öğrendikleri İzmir Marşını söylediler" dedi.

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