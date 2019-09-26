Minik öğrenciler, ‘ifaiyeci amca’larının elini öpüp, kutladı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen törene katılan ilkokul öğrencileri, elini öpüp sarıldıkları itfaiyecilerin 'İtfaiye Haftası'nı kutlarken, belediye bandosunun çaldığı şarkılarla dans etti.



İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 305’inci kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası kapsamında Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda tören ve etkinlikler düzenlendi. Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum amirleri, itfaiyeciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.



'SÜREKLİ GÖREVE HAZIR VAZEİYETTELER'



Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, itfaiyenin tek görevinin yangın söndürmek olmadığını belirterek, “İtfaiye, asansörde mahsur kalan, kaza sonucu aracında sıkışan ya da kuyuya düşen insanı da kurtarmakta. Bunun yanında hayvanları da kurtarmaktadır. İtfaiyeciler sürekli göreve hazır vaziyette bulunarak, meslek yaşamları boyunca eğitim ve tatbikatlarla iç içedirler” dedi.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, gözünü kırpmadan kendisini ateş ve dumana atan itfaiyecilerin kutsal bir görev üstlendiklerini ifade ederek, Keşan itfaiyesinin her zaman göreve hazır olduğunu söyledi.



Törene katılan ilkokul öğrencileri, ‘itfaiyeci amca’ diye seslendikleri itfaiyecilerin elini öpüp, sarılarak haftalarını kutladı. Minik öğrenciler, Keşan Belediye Bandosu’nun çaldığı ‘Yangın olur biz yangına gideriz’ ve ‘Yangın var’ şarkıları eşliğinde dans etti. Etkinlik, itfaiye ekiplerinin su gösterisi ve itfaiye ekipmanlarının tanıtılmasıyla son buldu.