Minik mucitler eserlerini sergiledi

Ali AKSOYER-Onur MERİÇ-Tuba KARA /İSTANBUL()İSTANBUL'da bir ilkokulda kodlama ve robotik eğitimi alan öğrencilerin projelerinin sergilendiği "Robotik Festivali" düzenlendi. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri tasarladıkları bilgisayar oyunlarından, robot ellere, alarm sistemlerinden, akıllı saksılara kadar onlarca projeyi sergileyerek ziyarete gelen arkadaşlarına anlattı. İmece İlkokulu robotik öğretmeni Jale Demir " 3 yıldır kodlama ve robotik eğitimi verdiğim öğrencilerimden çıkan fikirlere bazen ben bile şaşıyorum." dedi.

ROBOT ELDE VAR ALARM SİSTEMLERİDE

Kağıthane'de bulunan İmece İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği Robotik Festivali okulun spor salonunda gerçekleştirildi. 3 yıldır kodlama, programlama elektronik ve mekanik eğitimi alan yaşları 8 ile 11 arasında değişen minik öğrenciler fikirleri kendilerine ait olan projelerini sergiledi. Minik dronelar, kodlanabilen robotlar, Robot kollar, karanlıktan korkan çocuklar için tasarlanan ışıklı tişörtler, ultrosonik sesörlerle yapılan alarm sistemleri, bilgisayar oyunları, akıllı saksılar gibi onlarca projenin sergilendiği etkinlik festival havasında geçti. Minik mucitler tasarladıkları projeleri ziyarete gelen arkadaşlarına bıkmadan defalarca anlattılar.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÇOCUKLAR

İmece ilkokulu Robotik öğretmeni Jale Demir, çocuklardan çıkan fikirlere bazen kendisinin bile şaşırdığını söylerken "Onlar üç senedir kodlama ve programlama eğitimi alıyorlar. Ayıca elektronik ve mekanik dersleri de veriyoruz. Şu anda kat ettiğimiz yol inanılmaz. Biz aslında çocuklara tüketen değil, üreten bir toplum olmaları için çaba gösteriyoruz. Ürettikleri tüm şeyler kendi fikirleri. Günlük ihtiyaçlardan doğan sorunlara ürettikleri çözümler. Artık bir oyuncak istediklerinde onu satın almak yerine üretmek istiyorlar" dedi.