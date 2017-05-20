Minik Mehmet Arda'nın sır ölümü

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Ersan ERDOĞAN/MANİSA, () - MANİSA'da 31 yaşındaki Hüsniye Şen, bir türlü uyandıramadığı 3 yaşındaki oğlu Mehmet Arda'yı komşularının yardımıyla hastaneye götürdü. Doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitiren Mehmet Arda'da herhangi bir hastalık ve yara izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Şehzadeler İlçesi Ahmet Bedevi Mahallesi 503 Sokak'ta oturan fabrika işçisi 31 yaşındaki Hüsniye Şen, oğlu 3 yaşındaki Mehmet Arda Şen uyuduğu sırada yan binada oturan annesi Ayşe Dağ'ı ziyarete gitti. Bugün saat 12.00'de eve dönen Hüsniye Şen, çocuğu Mehmet Arda Şen'in yattığı yatak odasının dağınık olduğunu fark etti. Çocuğunu uyandırmaya çalışan Hüsniye Şen, uyanmaması üzerine telaşlandı. Hüsniye Şen, hareketsiz olan çocuğunu komşularının yardımıyla otomobille Manisa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Mehmet, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan ön incelemede herhangi bir hastalık bulgusuna, vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan minik Mehmet'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na otopsiye gönderildi.

Mehmet Arda'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken karayollarında işçi olan babası Halil İbrahim ile annesi Hüsniye Şen ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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