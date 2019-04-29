Minik Furkan, 13 gündür aranıyor

ERZURUM'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan günü kaybolan Furkan Yiğit'i (4) arama çalışmaları sürüyor. Aranan yerleri tekrar tarayan AFAD ekipleri, su altı arama çalışmalarını sonlandırıp dere kenarlarında kıyı araması yapıyor.Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri ile köy korucuları, aynı gün Furkan'ı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de katıldığı aramalarda, iş makineleriyle kazı yapıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan bulunamadı. Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren baba Fehim Yiğit, tutuklanarak, cezaevine konuldu.Dün havanın kararmasıyla ara verilen küçük Furkan'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri Kocasu yüzeyindeki aramaları sonlandırdı. Dere yatağında kıyı araması yapan ekipler, aranan yerleri tekrar tekrar yeniden arıyor. Dağlık arazideki arama bölgesini genişleten ekipler, şu ana kadar en küçük bir ize rastlamadı. Jandarma, AFAD ve köy korucularının Furkan Yiğit’i arama çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI