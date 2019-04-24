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Minik Firdevs, yaşama tutunamadı

İZMiR'in Ödemiş ilçesinde, doğumundan itibaren sağlık sorunları yaşayan, hayırseverler ile Kaymakamlığın destekleriyle gerekli tıbbi cihazları temin edilen Firdevs Uçar (3), yaşamını yitirdi. Firdevs Uçar'ın ölüm haberi üzüntü...

Minik Firdevs, yaşama tutunamadı
İZMiR'in Ödemiş ilçesinde, doğumundan itibaren sağlık sorunları yaşayan, hayırseverler ile Kaymakamlığın destekleriyle gerekli tıbbi cihazları temin edilen Firdevs Uçar (3), yaşamını yitirdi. Firdevs Uçar'ın ölüm haberi üzüntü yarattı.
Tarım işçisi Erdoğan Uçar ile ev kadını Emine Uçar çiftinin ikinci kızları Firdevs, 18 Temmuz 2016'da, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Prematüre olarak dünyaya gelen minik Firdevs'in akciğerlerinin gelişmediği ve kalbinde delik olduğu tespit edildi. Firdevs, doğduktan 10 gün sonra, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyatla akciğerine şant takılan bebek, 6,5 ay hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra, servisteki odaya çıkartıldı. Ailesine bebeğin taburcu edilebilmesi için solunum, oksijen ve aspiratör cihazlarına ihtiyaç olduğu bildirildi. Ailenin maddi durumu yetersiz kalınca, Ödemiş Kaymakamlığı ve hayırseverler kampanya başlattı. Cihazlar için gereken para karşılanırken, tedavisi tamamlanan Firdevs taburcu edildi. Evindeki cihazlarla yaşamını sürdüren, 3 yaşını doldurduktan sonra yapılacak ameliyatla kalbindeki deliğin kapatılması planlanan Firdevs rahatsızlandı. Küçük kız dün İzmir'deki hastaneye sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.
Firdevs Uçar, Kiraz ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi'nde öğlende kılınan namaz sonrası mahale mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

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