Minik Esila, ona can verecek donörünü arıyor

İZMİR Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH teşhisiyle tedavi gören 3 yaşındaki Esila Kurt, yaşama tutunmak için kök hücre nakli bekliyor. Uşak'ta yaşayan minik kız için yurdun dört bir yanında donör taraması başlatılırken, Uşak Valiliği tarafından da bağış kampanyası düzenlendi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kendisinin de bağışta bulunacağını söyledi.



Uşak'ta yaşayan Ercan (28) ve Çiğdem (27) Kurt çiftinin ilk çocukları olan 3 yaşındaki Esila Kurt, yaklaşık üç ay önce düşmeyen ateş ve boğaz enfeksiyonu sebebiyle ailesi tarafından İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda Esila'ya kısa süre içinde hemofagositik sendrom olarak bilinen HLH tanısı konuldu ve ailenin zorlu süreci başladı. Teşhisin ardından kısa süreli yoğun bakıma alınan, ardından kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Esila, enfeksiyon riskinden korunmak için yaşamını maske takarak sürdürmeye başladı ve doktorlar kök hücre nakli yapılması gerektiğine karar verdi. Genetik ikizini arayan Esila için yurdun dört bir yanında donör taraması başlatılırken, Uşak Valiliği tarafından da bağış kampanyası düzenlendi. Kök hücre bağış kampanyasını başlatan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kendisinin de bağışta bulunacağını söyledi. Destekçi olan herkese teşekkür eden baba Ercan Kurt, "Herkesi kök hücre donörü olmaya davet ediyorum. Bizlerden eksilen herhangi bir şey yok ancak Esila ve onun gibi binlercesi can bulmayı bekliyor. Benim kızım da normal çocuklar gibi koşsun oynasın ve çocukluğunu yaşasın istiyorum" dedi.



KAMPANYA BAŞLATILDI



Bir mühendislik firmasında satış danışmanı olarak çalışan baba Kurt, "Aslında Esila'yı ilk kucağımıza aldığımız dönemde yüksek ateş ve kansızlık sebebiyle tedavi görmüştü ancak o dönemde hastalığı anlaşılmadı. Esila hiç çocukluğunu yaşamadı. Normal odalar, yoğun bakımlar derken ömrü hastanede geçti. Bundan 3 ay önce HLH tanısı kondu. Kendimiz sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlattık yoğun bir ilgi oldu ve vatandaşlarımız çok duyarlı davrandılar. Uşak Valiliği de kampanya düzenledi. Takip eden ve destekçi olan herkese teşekkür ediyorum. Şuanda Uşak'ta yaşamamıza rağmen haftanın en az 2-3 günü İzmir'e gidip geliyoruz" dedi.



'HASTALIK KENDİNİ YENİLİYOR'



Ev kadını olan anne Çiğdem Kurt ise "Bizim sürecimiz boğaz enfeksiyonu ve ateş ile başladı. Antibiyotikler kullandık hiçbir faydası olmadı. Ateş düşmeyince araştırıldı ve HLH tanısı kondu. İlk başta ilaçla tedavi yöntemi denendi aslında iyi gidiyordu ama bir anda hastalık yeniledi. Hastalık yenileyince kemoterapiler başladı. Şuanda da nakil sürecindeyiz ve umarım uygun donör buluruz. Nakil gerçekleşene kadar kemoterapi ve kortizon tedavimiz devam edecek. Tarama sürecimiz başlatıldı ancak bir sonuç yok. Hastalık sürekli kendini yeniliyor. Düşmeyen ateşlerimiz oluyor. Kök hücre şuan için kesin tedavi. Herkesten bağışçı olmasını istiyoruz. Onun da normal bir çocuk olmasını istiyoruz. Enfeksiyon riskimiz olduğu için evden dışarı çıkmıyoruz" diye konuştu.