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Minik eller, Mehmetçiğe mektup yazdı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (Bengi) kapsamında, Hakkari'de görev yapan Mehmetçiğe mektup gönderdi. Öğrenciler, duygularını minik...

Minik eller, Mehmetçiğe mektup yazdı
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (Bengi) kapsamında, Hakkari'de görev yapan Mehmetçiğe mektup gönderdi. Öğrenciler, duygularını minik elleriyle kağıda döktü.
Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencileri, Bengi Projesi kapsamında yazdıkları mektupları Hakkari'deki asker ağabeylerine gönderilmesi için postaneye teslim etti. Öğrenciler, "Bizler burada rahat uyuyabiliyorsak, bunu asker ağabeylerimize borçluyuz. Hepsine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.
Projeyle ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Özgür Koçak, "Bengi Projesi kapsamında Hakkari Dağ Komando Tugayı 5'inci Komando Tabur Komutanlığı'na iletilmek üzere okulumuz 3’üncü sınıfında, öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz tarafından yazılan mektupları gönderdik. Çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini kazandırmak, askerlerimize olan minnet borcumuzu belirtmek için yaptığımız bu projede emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve saygıdeğer velilerimize teşekkür ederim" dedi.

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