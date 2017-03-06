Minik Defne'nin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek

BURSA’da annesinin mamayla doyurduğu 4 aylık Defne İnan, bir süre sonra rahatsızlanınca nefes almakta zorlandı. Özel hastaneye kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Defne İnan'ın kesin ölümü nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Merkez Osmangazi ilçesinde oturan Reyhan ve Ali İnan çifti 4 ay önce dünyaya gelen kızlarına Defne adını koydu. Dün bebeğini mama ile doyurmaya çalışan Reyhan İnan kızının nefes alamadığını fark edince akrabalarından yardım istedi. Yakında bulunan özel bir hastaneye getirilen Defne İnan tedavi altına alındı. Defne bebek, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi.

Polise ifade veren Ali İnan kızının doğum sonrası kalp damarında büyüme tesbit edildiğini bu nedenle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

Defne İnan'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya başlandı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ceseti Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Defne İnan'ın kesin ölümü nedeni otopsi sonucu belirlenecek.