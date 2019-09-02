Minik Alperen'in testlerini İl Sağlık Müdürlüğü yaptıracak

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve 'dirençli epilepsi' teşhisi koyulan 16 aylık Alperen Örgin'in hastalığının kalıtsal nedeninin tanımlanması için gerekli 'Tüm ekzom dizi analizi' (WES) testi, İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılacak. Müdürlük adına Örgin ailesini ziyaret eden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Reha Arsan ve Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, Alperen'in sağlık durumu hakkında bilgi alıp, tedavisinin yapılacağını söyledi.İncirliova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Aliye- Kemal Örgin çiftinin o dönem 7 aylık olan oğulları Alperen, 19 Aralık 2018'de, mama yedirilirken rahatsızlandı ve dili boğazına kaçtı. Firmada asgari ücretle kamyon şoförlüğü yapan Kemal Örgin, oğlunun dilini boğazından eliyle çıkardı. Minik Alperen, daha sonra doğduğu özel hastaneye götürüldü. Burada nöbet geçirmesi ve dilinin sürekli geri kaçması nedeniyle Alperen, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen'e, burada 'dirençli epilepsi' teşhisi koyuldu. Hastanelerden eve 9 ay gelmeyen Örgin çiftinin oğullarının hastalığının kalıtımsal nedeninin tanımlanması için özel laboratuvarda, WES testinin yapılıp, kök hücreye inilmesi gerektiği belirtildi. Ancak bu test için gerekli 5 bin TL temin edilemeyince minik Alperen'in tedavisi yapılamadı. Ailenin yardım çağrısı, basında haber olarak yer aldı. Bunun üzerine Aydın Sağlık Müdürlüğü ile çok sayıda hayırsever harekete geçti.WES TESTİ YAPILACAKİl Sağlık Müdürlüğü adına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Opr. Dr. Reha Arsan ve Aydın Devlet Hastanesi Tıbbi Denetim Uzmanı Dr. Metin Eser, bugün Örgin ailesini evinde ziyaret etti. Ziyarette çocuğun sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alındı. Çocuğun tedavisi için gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacaklarını belirten Dr. Eser, "WES testi gereken Alperen için buradayız. İstanbul'da özel merkezde en kısa sürede testlerinin yapılmasını sağlayacağız. Bu test yaklaşık 3 ile 6 ay arasında yapılıyor. Çocuğun test sonucuna göre bazen anne ve babaya da bazı testler yapılması gerekiyor. Test sonuçlandıktan sonra Alperen'in tedavisine katkı sağlanabilir" dedi.'ÇOK MUTLUYUZ'Oğlunun tedavisinin devam edeceğine sevinen Kemal Örgin, "Öncelikle duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. 3 günden beri hiç kimse bizi yalnız bırakmadı. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla arayarak bize yardımda bulunanlara çok teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bugün bize ziyarette bulundu. Alperen için ne gerekiyorsa yapılacağını söylediler. Devlet ve vatandaşlar olmasaydı bizim kendi imkanlarımızla bunu yapmamız mümkün değildi. Bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu.Anne Aliye Örgin de "Çocuğumun testinin yapılacağı için çok mutluyuz. İnşallah Alperen sağlığına kavuşacak" dedi.