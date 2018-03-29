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Minik Ahsen, ödülü altını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ahsen Azra Doğan, kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. İlçede...

Minik Ahsen, ödülü altını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci olan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ahsen Azra Doğan, kazandığı altın ödülünü Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
İlçede eğitim veren Sultan Akın İlköğretim Okulu 2-G sınıfı öğrencisi Ahsen Azra Doğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmada birinci oldu. Okul Aile Birliği tarafından Cumhuriyet altını ile ödüllendirilen Doğan, "İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif Ersoy, kendisine ödül olarak verilen parayı almamıştı. Ben de İstiklal Marşımızı vatanımız ve Mehmetçiğimiz için okudum. Güzel okuyabilirim. Ne mutlu bana ki çok güzel okumuşum. Bana bu ödülü layık gören öğretmenlerime çok teşekkür ederim ama ben bu ödülü Mehmet Akif Ersoy gibi Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istedim. Kazanmış olduğum ödülü Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiğe destek amacıyla bağışladım" dedi.
Bunun üzerine okul girişinde düzenlenen törenle altın ödülü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ilgililere teslim edildi.

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