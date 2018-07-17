Minibüsün motorunda 80 kilometre giden kedinin sahibi: Yaşaması mucize

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, yolcu minibüsünün motor kısmına giren, yolda 3 kez durulup, aramanmasına rağmen bulunamayan ve 80 kilometrelik yolculuğun sonunda bulunduğu yerden çıkan İran kedisinin sahibi Mesut Göktaş (65), "Büyük korku yaşamış. Yarası yok, yaşaması mucize" dedi.

Milas'tan Bodrum'a gitmek üzere, geçen cumartesi günü, 15 yolcusuyla hareket eden minibüste, bir süre sonra kedi sesi duyuldu. 80 kilometrelik yolculuğunu Bodrum'da tamamlayan yolcu minibüsünün şoförü, 3 kez durduğu yolda, minibüsü kontrol etmesine rağmen sesin nereden geldiğini tespit edemedi. Bodrum Otobüs Terminali'nde, yolcuların minibüsten indiği sırada, gri bir kedi, motor kaputunun bulunduğu bölümden çıktı. Kediyi fark eden minibüs şoförü ve yolcular, su verip, sakinleştirmeye çalışırken, Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu'ya da haber verdi. Füsun Uslu, hayvansever Gülşah Ürgüplü ile birlikte Bodrum Otobüs Terminali'ne gelip, saatlerce minibüsün motorunda yolculuk yapan İran kedisini teslim alarak, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan kediye, sahibi bulununcaya kadar bakıldı. Kedinin sahibinin evli ve 1 çocuk babası Mesut Göktaş (65) olduğu ortaya çıktı. Eşi Emire Göktaş (59) ile birlikte kediyi teslim alan Mesut Göktaş, 3 gün önce İstanbul'dan Boğaziçi Mahallesi'ndeki yazlıklarına tatile geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"2 kedimiz var. Birinin adı 'Behlül' diğeri ise kaybolan 'Boncuk'. Boncuk 2 aylıktan itibaren bizimle beraber. Şu an 5 yaşında, İran kedisi. 'Boncuk', İstanbul'dan geldiğimizde eve girerken, birden kaçtı. Yandaki komşunun bahçesine girdi. Orada minibüs duruyordu. Minibüsün altına girdiğini gördük; ancak gece yarısı olduğu için kimsenin bahçesine girip, tedirgin etmedik. 'Boncuk' nasıl olsa eve gelir, diye düşündük. Ancak saatler geçip, 'Boncuk' gelmeyince tedirgin olduk. Sabah erken saatlerde Milas- Bodrum minibüsü hareket edip, gitti. Ancak kedimizin minibüsün motor kaputu altına girmiş olabileceği aklımızın ucundan geçmedi. Aramadığımız yer kalmadı. Eşim çok üzüldü ağladı. Ertesi gün haberlere çıkınca şaşırdık. Motor kaputunun içinde bembeyaz olan rengi, griye dönüşmüş. Adeta tamirci çırağı gibi olmuş. Hemen Bodrumlu hayvanseverlerle irtibata geçip, ilçeye giderek, kedimizi teslim aldık. Büyük korku yaşamış ve hala şaşkınlık içinde. Büyük şans eseri, yarası beresi yok. Yaşaması bir mucize. Allah hayvanseverlerden de basın mensuplarından da razı olsun."

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