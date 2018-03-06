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Minibüsün arkasına bağlanarak sürüklenen köpek sahiplendirildi

EDİRNE'de fırıncı ve lokantacı M.K. (57) tarafından minibüsün arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve olayın cep telefonuyla görüntülenmesi sonucu Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda koruma altına alınan 'Karaburun' isimli...

Minibüsün arkasına bağlanarak sürüklenen köpek sahiplendirildi
EDİRNE'de fırıncı ve lokantacı M.K. (57) tarafından minibüsün arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve olayın cep telefonuyla görüntülenmesi sonucu Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda koruma altına alınan 'Karaburun' isimli 2 yaşındaki Kangal kırması köpek sahiplendirildi.
Geçen ay, Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi arasındaki karayolunda, fırıncı ve lokantacı M.K., 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülendi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan M.K., Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesine muhalefet' suçundan 1370 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Büyük tepki çeken olayın ardından köpek M.K.'den alınarak, Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Barınak görevlilerince 'Karaburun' ismi verilen Kangal kırması köpeğin, kısırlaştırılıp, küpelenerek, ilçeye bağlı Korucuköy'de yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi tarafından sahiplendiği bildirildi.

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