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Minibüsteki yangın polis aracına sıçradı (1)
Enver ALAS/İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. (FOTOĞRAF)
GENEL 24.10.2019, 11:33
Enver ALAS/İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
(FOTOĞRAF)
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