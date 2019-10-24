Minibüsteki yangın polis aracına sıçradı (1)

Enver ALAS/İSTANBUL, () İSTANBUL Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

(FOTOĞRAF)