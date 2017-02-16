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Minibüste darp iddiasının tutuklu şüphelisine bir soruşturma daha

Arzu KAYA/İSTANBUL,() Maltepe'de başörtülü lise öğrencisi genç kızı minibüste darp ettiği iddiasıyla "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa...

Minibüste darp iddiasının tutuklu şüphelisine bir soruşturma daha

Arzu KAYA/İSTANBUL,() Maltepe'de başörtülü lise öğrencisi genç kızı minibüste darp ettiği iddiasıyla "Cebir ve tehdit kullanarak inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanan A.A.K.K. hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.


RE'SEN BAŞLATILAN SORUŞTURMA


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, minibüste genç kızı darp ettiği iddiasıyla geçtiğimiz Salı günü tutuklanan grafiker ve ressam A.A.K.K.(35) hakkında yeni bir soruşturma başlattı.


FACEBOOK ÜZERİNDEN YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR…


A.A.K.K'nın 27 Temmuz 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden paylaşımlarda bulunduğu ve bu paylaşımların medyaya da yandığını belirten savcılık, şüphelinin paylaşımlarının “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. A.A.K.K. hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.


 

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