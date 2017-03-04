Minibüsle traktör çarpıştı: 10 yaralı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde traktörle minibüsün çalıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Milas'ın Selimiye Mahallesi'nde kurulan pazarda alışveriş yaptıktan sonra Akçalı Mahallesi'ne dönmek üzere yola çıkan İbrahim Kırcı'nın kullandığı 48 S 3911 plakalı minibüs, Bafa'dan Akçalı Mahallesi'ne giden Mehmet Uymaz'ın yönetimindeki 48 ABL 45 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralanmazken, minibüsteki yolcular Fatma Arslan, Avni Arslan, Fevzi Sertbaş, Refik Soydan, Hüseyin Çardaklı, Makbule Sertbaş, Fatma Sertbaş, Mehmet Ali Beşparmak, Şennur Büyüktiryaki ve Nazmi Kırcı yaralandı. Yaralılardan 6'sı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde, 4'ü ise Özel İzan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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