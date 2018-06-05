Minibüsçüler lüks taşımacılığa talip

Taner YENER-İSTANBUL,()

GEBZE-Harem hattında çalışan bir minibüsçüler, Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metro hattı ile birlikte mağduriyet yaşadıklarını bu sorunlarına bir çözüm bulunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptılar. 54 minibüsü İBB karşısına park ederek bırakan minibüsçüler, yetkililerin mağduriyetlerini giderene kadar minibüslerini kaldırmayacaklarını söylediler.

Saraçhane'deki İBB binası önünde öğlen saatlerinde bir araya gelen Gebze-Harem hattında çalışan bir minibüsçüler, araçlarını belediye karşısına park ettikten sonra basın açıklaması yaptılar. Minibüsçüler, “harem-Gebze hattında 376 aracımız var. Araç fazlalılığından günlük 54 araç fazla çalışmaktadır. Sorun değil çözüm istiyoruz" ve “Otobüs tamam, taksi tamam, minibüslerle yola devam. Minibüsçülerde çözüm bekliyor. Reis" yazılı pankartlar ve Türk bayrakları açtılar.



“KADIKÖY-KARTAL-TAVŞANTEPE METROSUNDAN DOLAYI HATTIMIZ MAĞDUR OLDU"

Minibüsçüler adına açıklamayı Gebze-Harem Minibüsçüler Dernek Başkanı Ramiz Yılmaz, hatlarında 376 aracın bulunduğunu ifade ederek, “Kadıköy-Kartal-Tavşantepe metrosundan dolayı hattımız mağdur oldu. Bu mağduriyetten dolayı günde dönerli olarak 54 arabamız trafikten çekilip yatmaktadır. Altı yıllık çalışmalarımız sonucunda hiçbir sonuç alamadık. Esnafımız evini geçindiremez, çocuğunu okutamaz oldu. Araçlarımızın hepsi şuan rehinli. Bizler de bu çözümsüzlüğe karşı evin önünde yatacak araçlarımızın belediyeye gelip önünde beklemesini istedik. Bu sıkıntılardan dolaya burayız" dedi.



“ÇÖZÜME ULAŞMADIĞI SÜRECE DE BURADAYIZ"

376 aracın bulunduğu Gebze-Harem hattında günlük 54 aracın çalışmadığını vurgulayan Yılmaz, “Buradan binlerce insan ekmek yiyor. 54 arabamız dönerli olarak günde çalışmıyor. Altı yıldır bu Kartal metrosu açıldıktan sonra devam ediyor. Belediye ile görüşmelerimiz sürekli devam etti. Projeler ürettik, hatlar belirledik. Hepsini denememize rağmen 6 yıldır buna bir çözüm getirmediler. Bu çözümsüzlük devam ettiği sürece bizde buradayız. Çünkü araçlarımız evin önünde yatacağına belediyenin önünde yatsın. Araçlarımızın şuan da tamamı banka rehinli. Bazı araçlarımız da icralık oldu satıldı. Şuan parkta yatan araçlarımız var. Metroya karşı değiliz. Vatandaşın rahatı, huzuru için her zaman varız. Metrodan doğan mağduriyetimizin çözümsüz olduğuna, yapılamayışına kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Bunu taşkınlıkla değil basın huzurunda belediyenin önünde dile getirmek istedik. Çözüme ulaşmadığı sürece de buradayız. Bugün yatan 54 aracımız buraya geldi. Eğer ki çözüm üretmezlerse diğer günlerde 376 aracımızla biz burada olacağız" diye konuştu.

LÜKS TAŞIMACILIĞA TALİBİZ

Yılmaz, "Şu anda taksilerde açık var. Taksi olabiliriz diyoruz. Yeni lüks taşımacılığı biz en iyi şekilde yapabiliriz diyoruz. Güzergahı olan 55 kilometrede kaliteli bir hizmet veriyoruz ama metrodan doğan haklarımızın da korunmasını istiyoruz" dedi.



“YARIN YİNE BURADAYIZ, DEVAM EDECEĞİZ BÜTÜN ESNAFLA BURADA OLACAĞIZ"

Herhangi bir yetkilinin kendilerine ulaşmadığını ifade eden Yılmaz, “Bizlere herhangi bir şey söylenmedi. 'İçerde görüşmelerimiz devam ediyor' diyorlar. Biz bekliyoruz burada yetkili gelip bizim buradaki tahattütleri esnafın huzurunda söylerlerse buradaki toplantımızı sonlandıracağız. Çözüm üretmezlerse bugün akşama kadar buradayız. Yarın yine buradayız, devam edeceğiz bütün esnafla burada olacağız. Belediye yetkililerinden bize bir açıklama yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerinin de buruda çözüm üretemeyen bürokrasideki insanlardan da hesap sormasını istiyoruz. Altı yıldır bu esnafın hem değer kaybı oldu hem kazanç kaybı oldu. Ben kendi çocuğumun okul taksitlerini ödeyemiyorum. Çoçuklarımızı okuldan mı alalım? Ekmeğimizin yarısı gitti yarısının da ne olacağı belli değil. Yetkililerimizin, Cumhurbaşkanımızın buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. “ dedi.

Grubun, basın açıklamasından sonra İBB önündeki bekleyişi devam ediyor.

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