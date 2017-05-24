Minibüs, traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, minibüsün çarptığı traktörün sürücüsü Sami Balta hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra İlçesi'nde dün akşam meydana geldi. Resai Kaplan yönetimindeki 55 BV 395 plakalı minibüs, Sami Balta yönetimindeki 55 JS 478 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan her iki araçtaki Türkay G., Ahmet B. ve Sami Balta çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Sami Balta hayatını kaybetti. Yaralılardan Türkay G. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minübüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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