Minibüs ile çarpışan kasksız motosikletli öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Mehmet Alkan (50) hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Çine'nin Beketli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine'den Bereketli Mahallesi yönüne giden Ali Uyar'ın kullandığı 09 M 4778 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen Mehmet Alkan'ın kullandığı plakasız motisklet ile çarpıştı. Kazada başında kask olmayan Alkan, yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkan'ın cesedi jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü Ali Uyar gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.



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