Minibüs çarpan anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralandı

İZMİR'in Foça İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 38 yaşındaki Naile Deniz yaşamını yitirdi, yanında bulunan oğlu Erman Deniz hafif yaralandı.Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Yenifoça Mahallesi Oruçreis Caddesi Petkim Sitesi önünde meydana geldi. 6 çocuk annesi Naile Deniz, hizmetli olarak çalıştığı Yenifoça Reha Midilli Ortaokulu'na gitmek üzere yanına oğlu Erman Deniz'i de alarak evinden çıktı. Petkim Sitesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen Naile Deniz ile oğlu Erman Deniz'e, G.B (31) yönetimindeki 52 BN 487 plakalı servis minibüsü çarptı. Naile Deniz, kaza yerinde öldü, hafif yaralanan oğlu Erman Deniz ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erman Deniz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan sonra gözaltına alınan G.B., adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAF