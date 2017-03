Mine'nin gelişimi yüz güldürdü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Çal İlçesinde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Mine Kılınçarslan, kendisi için hazırlanan özel sınıfta aldığı eğitimle büyük gelişme kat etti. Eğitime başlamadan önce neredeyse evinden hiç çıkmayan, yalnızca 3 kelime konuşabilen Mine, öğretmenlerinin özverili çalışması sonucu artık 50 kelime telaffuz edebiliyor.

Çal'ın Belevi Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Mine Kılınçarslan, yaklaşık 2.5 yıl önce başladığı Belevi Halil Uzun İlkokulu'nda öğretmenlerinin özverisi sayesinde büyük bir aşama kaydetti. Ev kadını anne ve çoban babanın kızı olarak dünyaya gelen Mine Kılınçarslan, doğduğundan beri neredeyse evinden hiç çıkmadı. Haftada bir gün kent merkezindeki rehabilitasyon merkezine giden Kılınçarslan, 2013 yılında mahallelerindeki ortaokula başladı. Kendisi için açılan özel eğitim sınıfında tek başına eğitim gören mimik Mine, özel eğitim öğretmenleri Mehmet Kadiroğlu ve Nagihan Bozkurt'un özverili çalışmasıyla büyük gelişme gösterdi.

Okula başladığı dönemde yalnızca 3 kelime konuşabilen Mine Kılınçarslan, artık 50 kelimeyi telaffuz edebiliyor. Orta seviyede down sendromlu olmasının yanında bedensel yetersizliği de bulunan Mine Kılınçarslan, öğretmenlerinden aldığı kas motor, dil, zeka, el becerileri, görsel sanatlar eğitimi sayesinde zihinsel olarak ilerleme gösterdi. Fiziksel aktivitelerini de rahatlıkla yerine getirmeye başladı. Eğitimden önce yalnızca 3 kelime konuşabilen Mine Kılınçarslan, şu an bazı renkleri ve cisimleri tanıyabilmenin yanında kendi başına yemek yiyerek tuvalet ihtiyacını da karşılayabiliyor. Ayrıca dişlerini fırçalamayı da ihmal etmiyor.

Özel eğitim sınıfının sorumlu öğretmeni Mehmet Kadiroğlu, 2 yıl önce okula başladığını, 1 aylık çalışmaların ardından Mine Kılınçarslan'da konuşma yetersizliği olduğunu saptadığını belirterek, "Mine eğitime ilk başladığımızda sadece 3 kelime söyleyebiliyordu. Tuvalet ihtiyacını dahi tuhaf seslerle ifade ediyordu. İlk etapta sınıfa ve kendimize alıştırma etkinliklere alıştırma çalışmaları yaptık. Telaffuz anlamında şuan 50'den fazla kelimeyi aştık" dedi.

'DİŞLERİNİ FIRÇALAYINCA MUTLU OLUYOR'

Kavram çalışmaları, renkleri ayırt etme, renkleri tanıma, isimleri telaffuz etme çalışmaları yaptıklarını aktaran Kadiroğlu, "Tuvalet ihtiyacını diğer hocamızla birlikte kısmi şekilde başarılı olduk. Beslenme ihtiyaçlarını daha önce annesi karşılıyordu. Beslenme eğitimimiz sayesinde şuan kendi sofrasını kurar, belli bir sıra izleyerek yer. Yedikten sonra kendi başına sofrasını toplar. Ellerini yıkama ve sabunlama işlemini yaptıktan sonra koşarak gelip diş fırçasını alıyor. Diş fırçalama alışkanlığı da kazandırdık. Aynaya da bakıp dişleri parlak olduğunda mutlu oluyor. Şuan 7-8 görseli gösterdiğimizde adını söyleme çalışmalarına devam ediyoruz. Geçen yıla oranla büyük değişiklikler oldu" diye konuştu.

'SOSYAL VE İLETİŞİM YÖNÜNDEN ÇOK GELİŞTİ'

Mine Kılınçarslan ile ilgili hedeflerinin tek kelimeyle ihtiyaçlarını anlatabilmek olduğunu söyleyen Kadiroğlu, "Geldiğimizde evden hiç çıkmamış. 2.5 yıldır özel eğitim alıyor. Asosyaldi, oynamanın ne olduğunu bilmiyordu. Hırçın davranışları söz konusuydu. Şimdi eskiye göre gayet iyi durumda. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Oyun oynamasını öğrendi. Diğer çocuklara sarılıyor. Sosyal ve iletişim yönünden çok gelişti. 23 Nisan etkinliklerine katılıyoruz. Diğer çocuklar Mine bizimle katılsın istiyor. Daha iyi duruma getirebilmek için çalışmalar yapacağız. 2 yılda kat ettiği mesafe az değil onu mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz" dedi.

'ÖNCEDEN KONUŞAMIYORDU'

Anne Ayşe Kılınçarslan, okula başladığından beri kızlarının daha iyi konuştuğunu ifade ederek, "Okulda konuşması için öğretmenleri yardımcı oluyor. Öğrenmesi için okula getiriyoruz. Okula gelmeden önce çok konuşamıyordu. Konuşması yoktu. Okulun 2 yıldır faydası var. Okula getirip götürüyorum. Kızımın bu durumda olması beni çok sevindiriyor ve mutlu ediyor" diye konuştu.

'AMACIMIZA ULAŞTIK'

Okul Müdürü Musa Sürer, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çal İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'nün de direktifleriyle, özel eğitim konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirterek, "2.5 yıllık eğitimin sonunda öğrencimizden somut olarak gelişim almaya başladık. Çok mutluyuz. Amacımız Mine'yi diğer çocuklarla kaynaştırarak onlardan ayırt etmeden eğitim görmeseydi" diye konuştu.



